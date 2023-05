Belen e Stefano Di Martino di nuovo in crisi? Cosa sta succedendo

Ancora una volta, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo al centro del gossip con voci che suggeriscono una nuova crisi nella loro tumultuosa relazione. Questa volta, ad accendere i riflettori sulla situazione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, seguito poi da una story pubblicata da Deianira Marzano sul suo profilo.

Ma cosa sta succedendo veramente tra i due? Solo il tempo ci potrà svelare ogni dubbio. La storia d’amore tra Stefano e Belen è stata una delle più amate e seguite dal pubblico nel corso degli anni. Nonostante abbiano già attraversato due separazioni, la coppia è riuscita a far sognare i fan con la loro bellezza e la loro passione.

Attualmente sono sposati e hanno un figlio, Santiago. Tuttavia, questa mattina, una story sul profilo Instagram di Amedeo Venza ha fatto tremare i loro sostenitori: “C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen. L‘ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme!“.

Non è la prima volta che si parla di crisi tra i due e Belen stessa ha contribuito ad alimentare le voci con le sue recenti pubblicazioni su Instagram. In questi giorni, la showgirl argentina ha condiviso una foto in cui appare da sola in un ristorante, non è però la prima volta che si mostra senza la presenza di Stefano sui social.

Inizialmente, i fan hanno pensato che fosse solo una conseguenza dei numerosi impegni lavorativi di entrambi. Oppure, considerando le esperienze passate, molti hanno ipotizzato che la coppia preferisca vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Questa volta, infatti, Stefano e Belen hanno scelto di pubblicare poche foto insieme e di rilasciare poche interviste. Nonostante le voci di una nuova crisi si susseguano da mesi, non è ancora arrivata alcuna smentita da entrambe le parti.