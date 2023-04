Beatrice Valli, vittima degli haters in gravidanza: la scelta di allontanarsi dai social

Beatrice Valli, influencer con oltre 3 milioni di followers, è al centro delle critiche degli haters per la sua decisione di allontanarsi dai social in vista della nascita della sua quarta bambina. La futura mamma ha dovuto fare i conti con problemi di salute che l’hanno messa ko dall’inizio della gravidanza e ha scelto di prendersi un momento di pausa per dedicarsi alla sua famiglia e alla sua salute. Ma la sua scelta è stata attaccata da chi l’ha accusata di vittimismo.

Beatrice Valli ha deciso di prendersi una pausa dai social in vista della nascita della sua quarta bambina, complici anche i problemi di salute che l’hanno fatta penare dall’inizio della gravidanza. La futura mamma ha spiegato più volte di aver sofferto di capogiri e labirintite, che le hanno impedito di assumere farmaci pesanti per non mettere a rischio la salute della sua bambina. Nonostante ciò, la sua decisione di allontanarsi dai social è stata oggetto di critiche e attacchi da parte degli haters, che l’hanno accusata di vittimismo e di prendersi una pausa ingiustificata.

La scelta di Beatrice Valli di allontanarsi dai social è legittima e merita rispetto. La futura mamma ha deciso di dedicarsi alla sua famiglia e alla sua salute in un momento delicato della sua vita, e ha il diritto di farlo senza essere giudicata o attaccata. Come ha spiegato in una delle sue ultime Ig stories, “sono momenti in cui le persone hanno bisogno di stare tra sè e sè e riposare un po’ e capire cosa sta accadendo. Voglio che rispettiate questo momento e credo che le scuse non ci debbano essere“.

Gli haters e le critiche infondate

Gli haters che hanno attaccato Beatrice Valli per la sua scelta di allontanarsi dai social hanno dimostrato di non avere rispetto per la sua situazione e di non comprendere la delicatezza del momento che sta vivendo. I commenti al veleno pubblicati sul suo profilo sono stati feroci e privi di qualsiasi empatia o comprensione. Ma la futura mamma ha dimostrato grande forza e determinazione nel difendere la sua scelta e nel chiedere rispetto per il suo momento.

La vicenda di Beatrice Valli e la sua scelta di allontanarsi dai social in vista della nascita della sua quarta bambina hanno messo in luce il problema degli haters e delle critiche infondate che spesso circolano sui social network.