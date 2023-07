Barbara D’Urso pronta ad andare per vie legali: il motivo

Il clima rovente attorno alla figura di Barbara D’Urso non accenna a placarsi. La conduttrice difatti in questi giorni è stata allontanata da dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi dalla conduzione di “Pomeriggio Cinque”, passando giocoforza il testimone all’ex volto di LA7, cioè Myrta Merlino.

Tuttavia nelle ultime ore però Barbara D’Urso ha minacciato di voler andare per vie legali a causa di una foto che sta girando su di lei. In questa circostanza la si vede alle esequie di Silvio Berlusconi trasmesse in tv, quando le telecamere l’hanno inquadrata con le mani giunte durante la messa.

Per ironizzare sul proprio gesto però Barbara D’Urso, come riportato da Giuseppe Candela, dopo una festa privata si è scattata una fotografia, definita dalla diretta interessata come uno scatto “ironico”, in cui emula il gesto fatto durante il funerale. Il giornalista però ritiene che questo sia stato uno dei motivi che l’avrebbero allontanata dalla conduzione di un programma su Mediaset.

Barbara D’Urso sbotta sui social network

Con un lungo comunicato pubblicato sui propri profili social, Barbara D’Urso pare smentire categoricamente l’ipotesi rilanciata da Giuseppe Candela su Twitter: “Alcuni siti pubblicano una mia foto privata, dando a questa foto un senso causale al comportamento lesivo nei miei confronti da parte dell’azienda per la quale lavoro. Si tratta di un gesto che sento mio, che mi rappresenta, essendo io credente e libera di pregare come preferisco. Questo gesto diventa virale sui social e sere dopo, a una festa privata, scattiamo questa foto autoironica, in riferimento a tutti i post che mi hanno presa in giro. Era un modo per prendere in giro solo e soltanto me stesso“.

Ci tiene quindi a sottolineare che l’azienda non l’avrebbe mai cacciata per questa foto ironica poiché, fino al 26 giugno, ha discusso insieme a Pier Silvio Berlusconi stavano discutendo, insieme al suo manager, di rinnovare il suo contratto di due anni con l’opportunità di ritornare in prima serata.

A causa delle fake news che stanno circolando per questa foto Barbara D’Urso, insieme ai suoi avvocati, ci tiene a precisare di come stia già cercando di tutelare la propria immagine: “Le comunicazioni in cui è avvenuto tale accostamento strumentale, con conseguenti affermazioni false che hanno voluto attribuire a tale foto la motivazione della unilaterale decisione di Mediaset di interrompere la mia conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’, sono già state contestate dai miei legali come diffamatorie“.