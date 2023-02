Austin Majors muore a 27 anni: addio all’ex attore bambino di “New York Police Department”

Ascolta questo articolo

Austin Majors, un ex attore bambino noto per il suo ruolo nel telefilm “NYPD – New York Police Department“, è morto a soli 27 anni, secondo quanto riportato dall’ufficio del medico legale di Los Angeles. Majors, il cui nome completo era Austin Setmajer-Raglin, è morto l’11 febbraio.

L’ex attore è stato trovato morto nella notte di sabato presso una struttura per senzatetto di Los Angeles. La causa della morte è ancora sotto inchiesta, secondo i registri del medico legale, ma fonti vicine alla vicenda hanno indicato al sito scandalistico TMZ che si ritiene che possa aver ingerito una quantità fatale di fentanil. L’autopsia dovrebbe essere stata completata lunedì, con i risultati tossicologici finali attesi nei prossimi mesi.

In seguito alla diffusione della notizia della sua scomparsa, la sorella Kali Majors-Raglin ha confermato la notizia alla stampa americana. In una dichiarazione, la sua famiglia ha definito Austin “un essere umano artistico, brillante e gentile“. “Austin ha avuto grande gioia e orgoglio per la sua carriera di attore“, afferma la dichiarazione.

“Da quando era piccolo, nessuno era per lui uno sconosciuto e il suo obiettivo nella vita era rendere felici le persone. Austin era il tipo di figlio, fratello e nipote che ci ha reso orgogliosi e ci mancherà profondamente per sempre“. La famiglia ricorda che Austin si era diplomato al liceo Salutatorian, laureandosi poi alla School of Cinematic Arts della USC, seguendo la sua “passione per la regia e la produzione musicale“.

Austin sarà ricordato soprattutto per il suo ruolo di Theo Sipowicz, che ha interpretato per ben 7 stagioni e 48 episodi nella serie “NYPD – New York Police Department”, telefilm poliziesco andato in onda in Italia dal 1995 al 2010. Theo era il figlio del protagonista del telefilm, il detective Andy Sipowicz, interpretato dall’attore Dennis Franz. Dal 2009, aveva abbandonato la carriera di attore, dopo alcuni ruoli marginali in serie come “How I met your mother” e “E.R. – Medici in prima linea”.