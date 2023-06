Aurora Ramazzotti smette di allattare al seno, piovono critiche sul web

Aurora Ramazzotti di nuovo al centro delle critiche. Non ha pace la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che da quando è diventata mamma di Cesare Augusto pare essere il bersaglio preferito dei leoni da tastiera. Stavolta la polemica nasce dal fatto che alcuni utenti di Instagram hanno notato che “Auri” ha allattato il piccolo con un biberon e non al seno. Apriti cielo.

Fiumi di domande e curiosità alla neo mamma che però replica con la solita ira pungente. In una story di Instagram, Aurora ha fatto notare che a molti utenti non è sfuggito il fatto che Cesare è stato allattato con latte artificiale, così ha fornito le, non dovute, spiegazioni: “Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto“.

Una dolce e ironica conversazione con il figlio, Aurora spiega a Cesare che addirittura esistono mamme che il latte non lo hanno mai avuto.”Una mamma può essere considerata una “meno brava” madre solo perché non allatta al seno? E soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti“.

Ogni donna ha il diritto di decidere quale opzione sia la migliore per sé stessa e per il proprio bambino, senza dover subire il giudizio altrui. Non esiste una regola assoluta che stabilisca come una madre debba nutrire il proprio figlio. Ogni situazione è unica e può essere influenzata da diversi fattori, tra cui la salute della madre e del bambino.

La risposta di Aurora alle critiche è stata ironica e pungente, dimostrando una volta di più la sua determinazione a non farsi influenzare dal negativismo. Ha sottolineato che non tutte le donne producono latte materno in quantità sufficiente e che il latte artificiale può essere una valida alternativa per garantire una corretta alimentazione al proprio figlio.