Asia Argento smentisce le ultime voci sul Grande Fratello Vip

In molti volevano all’interno della casa l’attrice Asia Argento. Per la figlia del grande Dario Argento questa poteva essere una grande chance di “ripulirsi” l’immagine e la propria carriera dopo le durissime accuse di Jimmy Bennett. Il suo ingresso però resterà solamente nei sogni dei fan del reality show di Canale 5.

Le prime voci di un possibile ingresso sono girate sul web qualche giorno prima dell’inizio del Grande Fratello Vip, ma in questi giorni l’artista Ivan Cattaneo, durante una chiacchierata notturna avvenuta con Margherita Hamdy, Francesco Monte e Giulia Salemi ha rivelato con certezza il nome di Asia Argento all’interno della casa più spiata d’Italia. In molti hanno preso questa dichiarazione come una vera e propria anticipazione.

La notizia è stata prontamente smentita dalla diretta interessata sul profilo ufficiale di Twitter. L’attrice ha infatti risposto a un tweet di una sua fan che parlava proprio di questa dichiarazione di Ivan Cattaneo: “Quanto sarà vero vista l’avversione di Asia Argento per il Gf Vip? Auguro però a questa Donna di ripartire alla grande. Farà bene ovunque”

Asia Argento risponde a questo tweet con quattro semplici parole: “Ma è uno scherzo?”. Una dichiarazione che non lascia spazio alla fantasia e arriva anche la smentita ufficiale. In seguito però Asia Argento pubblica un secondo tweet sul reality show.

Sempre un utente di Twitter ha scritto: “E comunque non ci sarebbe niente di male nell’accettare un lavoro retribuito e onesto. Il Gfvip è una vetrina per visibilità e per progetti futuri per tutti quelli che ci partecipano”. Asia Argento a questo messaggio risponde con una sua gif di X-Factor in cui recita la frase: “Grazie, ma no grazie“.