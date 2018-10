Arrestato a Berlino Rodrigo Alves, il “Ken Umano”: guai con la polizia

Rodrigo Alves soprannominato come il “Ken Umano” è stato arrestato in Germania, precisamente a Berlino perché le foto sui suoi documenti d’identità non corrispondono al suo aspetto attuale.

Il video sta facendo il giro del web e si vede il 35enne in manette con due poliziotti. Il Ken Umano è diventato molto popolare anche in Italia grazie a Barbara D’Urso che più volte l’ha ospitato nel suo salotto di Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

Inoltre Rodrigo è stato ospite dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip dove ha trascorso una settimana insieme ai concorrenti. Il 35enne è famoso in tutto il mondo per la sua scelta di sottoporsi a più di 40 interventi estetici per assomigliare il più possibile a Ken.

Dopo il fermo a Berlino, ha voluto spiegare ai suoi fans cosa gli fosse successo: “Hanno scoperto che non sembro lo stesso nelle foto della carta d’identità, ora devo andare all’ambasciata per ottenere i documenti d’identità, altrimenti non posso tornare a Londra”.

Fortunatamente, poco dopo il fermo è stato rilasciato e Rodrigo Alves è potuto ritornare nella sua città, Londra. Il video e le immagini impazzano sui social e su YouTube, si vede Rodrigo finire in manette perché dopo aver mostrato il suo passaporto agli agenti con la foto scattata prima dei suoi numerosi interventi estetici, non sembra la stessa persona e appare, quindi, totalmente diverso da come è oggi.

Sarà stata una mossa pubblicitaria? Non lo sappiamo con certezza, ma se così fosse, Rodrigo Alves in queste ore sta facendo molto parlare di sé.