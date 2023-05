Arisa rinuncia al Pride, arriva la critica di Vladimir Luxuria: "Sono manifestazioni pacifiche"

Nei giorni scorsi Arisa ha rilasciato una lunga intervista a “La Confessione“, il programma di Peter Gomez in onda su Nove. Qui l’artista spezza una lancia a favore di Giorgia Meloni in merito ai diritti LGBTQ+, rivelando che la Premier si comporta come una mamma molto severa e molto spaventata.

In realtà però Arisa non ha parlato sempre bene di Giorgia Meloni nel corso dell’intervista, sottolineando che il Presidente del Consiglio avrebbe bisogno di capire l’importanza di queste manifestazioni. Nonostante questo però Arisa, a causa delle troppe critiche ricevute sui social network e non solo, ha dovuto dapprima scusarsi nel corso della puntata di “Domenica In” e poi rinunciare a partecipare al prossimo GayPride.

La frecciatina di Vladimir Luxuria contro Arisa

Secondo l’opinionista de “L’isola dei famosi”, Arisa si starebbe comportando da vittima: “Basta con questo vittimismo. Le nostre sono manifestazioni pacifiche, non c’è mai stato un episodio di violenza. Non mi pare che qualcuno le abbia detto di non venire. Poi non ho capito perché parla del Pride di Roma dove non era prevista la sua esibizione”.

L’ex europarlamentare ricorda che la sua esibizione era prevista solamente al Pride di Milano ma gli organizzatori, sapendo che sarebbe stata contestata dopo l’intervista rilasciata a “La confessione”, hanno deciso di annullare il tutto in accordo con il manager di Arisa. Tuttavia Vladimir ci tiene a sottolineare come l’artista sarebbe stata accolta a braccia aperte da ospite, ricordandole che non esiste nessuna selezione all’ingresso.

“Lei ha detto che la Meloni si comporta come una mamma spaventata e severa che vuole fare del bene a tutti i figli” ricorda l’opinionista per poi concludere: “Io invece ho detto che se una mamma deve essere severa lo deve fare con tutti, non deve avere figli e figliastri. Ha fatto delle dichiarazioni forti, non si può sorprendere se poi viene criticata sui social”.