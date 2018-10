Antonio Zequila, nuovo appello per Maria De Filippi: "Io e Tina potremmo fare sognare con una storia d’amore"

Antonio Zequila, l’ex naufrago del reality show “L’Isola dei Famosi”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte sull’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, lanciando un secondo messaggio – a distanza di qualche settimana – alla conduttrice del celebre dating show di Canale 5, Maria De Filippi.

Una conoscenza quella tra Antonio e Tina che risale a tempi non sospetti, quando tra i due era lui quello famoso, mentre la bionda opinionista muoveva i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel corso di una recente intervista al settimanale “Nuovo Tv” Zequila ha elencato tutte le qualità ed i motivi che potrebbero aiutarlo a fare colpo sulla Cipollari, che dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli ha intrapreso una relazione con un noto ristoratore fiorentino.

Antonio Zequila non molla: il nuovo appello a Maria De Filippi

Oltre a vederlo spesso ospite nel salotto di “Pomeriggio Cinque” e di “Domenica Live”, Antonio Zequilo è sicuramente ricordato per la sua partecipazione ad una passata edizione de “l’Isola dei Famosi”, dove gli fu affibiato il soprannome del “er mutanda“, a causa dei suoi boxer molto attillati e bianchi.

Un ricordo che offusca però la carriera di attore che può vantare Antonio Zequila, che lo ha portato a partecipare a numerose fiction televisive e prodotti cinematografici. Forte della sua somiglianza con Kevin Kostner, si è recentemente proposto anche per fare la parte ddel figlio minore del celebre attore americano.

Nel corso dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi a “Nuovo Tv” Antonio Zequila però ci ricasca e lancia un nuovo accorato appello per Maria De Filippi, dicendo: “Maria, se mi chiami a Uomini e Donne, corro da te” – chiarendo i suoi intenti – “Voglio corteggiare Tina Cipollari perché mi attrae da sempre, come una calamita”.

Ma quali sono i punti di forza di Zequila che dovrebbero far convincere la De Filippi? E lo stesso attore ad elencarli: “Ho da offrire la mia simpatia, la mia genuinità. Ma anche la mia prestanza fisica: alla mia veneranda età sono ancora un bell’ometto con gli addominali ben scolpiti“. Poi conclude dicendo: “la mia vita è fatta di pane, amore e fantasia, ma senza amore non posso vivere” – quindi chiosando afferma: “Dammi la possibilità di corteggiare Tina, perché siamo entrambi due “figli del popolo”, che potrebbero far sognare i telespettatori con una bella storia d’amore“.