Antonino Spinalbese-Ginevra Lamborghini, liaison fasulla: l’audio verità

Si sono conosciuti nella casa del “Grande Fratello Vip 7”. La convivenza li ha portati ad avvicinarsi e da lì, è stato costruito un castello. Loro sono Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L’ereditiera fu squalificata dal gioco per il caso Marco Bellavia ma, nonostante ciò, fu comunque invitata sempre e spedita spesso in casa proprio per alimentare la “simpatia” che era nata con Spinalbese.

Che la liaison fosse studiata a tavolino era pensiero comune, tanto che i diretti interessati, una volta terminato il reality, hanno preso ognuno la propria strada. Durante il programma in molti avevano avuto la sensazione che fosse stato messo su un vero teatrino. Il dubbio è rimasto e adesso, sembra essere tutto un pò più chiaro a seguito di una prova emersa.

In quel periodo si vociferava che la Lambrghini fosse in realtà fidanzata. L’uomo misterioso non è mai uscito allo scoperto ma, solo adesso, grazie a un suo audio si capisce come all’epoca non si potesse dire che Ginevra fosse fidanzata. The Pipol gossip ha pubblicato un video dove si vede e si sente l’uomo in questione, e attuale fidanzato dell’ex gieffina, parlare proprio dell’eliminazione di Spinalbese dal reality.

“Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!“, questo quanto si apprende. Dunque, all’epoca dei fatti, la Lamborghini non era single stando alle parole dell’uomo. Questo confermerebbe il sospetto che in molti hanno sempre avuto.

I momenti sdolcinati, tutte le parole dette e la volontà di volersi frequentare fuori, tra l’ex di Belen e l’ereditiera, erano solo mosse attuate per attirare attenzione e visibilità. L’audio emerso non lascia spazio a dubbi. Oggi Antonino e Ginevra hanno la loro vita. La Lamborghini è ancora impegnata con l’uomo dell’audio, mentre a Antonino vengono addossati svariati flirt ma mai nulla di ufficiale.