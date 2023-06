Antonella Fiordelisi rompe il silenzio e conferma la crisi con Edoardo Donnamaria

Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta crisi amorosa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia che ha avuto l’opportunità di conoscersi durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip“. I rumors sono stati confermati “dal silenzio” di Alessandro Rosica, alias “Investigatore Social”, che su Twitter ha invitato i fan della coppia nel rispettare il loro momento difficile.

Le prime voci su una presunta crisi tra Antonella ed Edoardo vengono lanciate però direttamente dalla schermitrice campana poiché, oltre a diventare sempre più enigmatica su Twitter, ha lanciato delle frecciatine importante su Instagram, tra cui quella più recente: “Avrei bisogno di fiducia, stima e rispetto. Sempre”.

Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo Donnamaria

Intanto non pare che si tratti più di una semplice voce, siccome Antonella, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, ha confermato di essere in crisi con Edoardo: “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande” ha rivelato dopo giorni di silenzio Antonella per poi aggiungere subito dopo: “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie”.

Quindi non è una casualità che Antonella ed Edoardo non si mostrano più in pubblico da coppia già da un paio di settimane. Si mormora che, almeno come riporta il sito “Fanpage”, tra Donnamaria e Daniele Dal Moro ci sarebbe stata una chiamata in questi giorni, molto probabilmente hanno parlato dei loro problemi amorosi.

Tuttavia, almeno per il momento, la situazione tra Daniele e Oriana, conosciuti dai fan come gli “Oriele“, sta andando decisamente meglio, da momento che, in un’intervista di coppia al settimanale “Chi Magazine”, hanno rivelato di aver superato la prima importante crisi amorosa.