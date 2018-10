Antonella Clerici, frecciatina al vetriolo ai suoi ex: "Se avessi incontrato prima l’uomo giusto avrei fatto più figli"

Antonella Clerici, la celebre ormai ex conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco”, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Nuovo” dove ha parlato anche della sua nuova storia d’amore e della felicità riacquistata al fianco di Vittorio Garrone.

La morte dell’amato amico e collega Fabrizio Frizzi – scomparso prematuramente a 60 anni il 26 marzo scorso a causa di una brutta malattia – ha colpito molto la conduttrice televisiva, che ha ripensato non poco alla sua vita, mettendo così al primo posto non più i tanti impegni televisivi e professionale, bensì gli affetti e la famiglia.

La frecciatina di Antonella Clerici ai suoi ex

Antonella Clerici sta vivendo un momento di forti cambiamenti, non solo professionali – tra l’addio a La Prova del Cuoco e l’inizio del nuovo programma “Portobello” – ma anche personali – si è infatti trasferita da Roma a un paesino in Piemonte -, dedicando più tempo alla figlia Maelle – avuta da Eddy Martens – e al compagno il petroliere della Erg, Vittorio Garrone.

Dopo la rottura con il padre di Maelle, sembra finalmente essere ritornata alla felicità, tanto che in una recente intervista rilasciata ala settimanale di gossip e tv “Nuovo” ha dichiarato riguardo al nuovo compagno: “Mi somiglia e l’essere simili ti porta ad avere un rapporto su cui investire“, un’intesa insomma che lascia quindi ben sperare.

La Clerici, però, non si limita a questo, infatti sembra sia anche molto soddisfatta anche del rapporto che si è instaurato tra il suo compagno e la figlia Maelle: “Adora mia figlia” dice con grande entusiasmo, anche se poi ammette: “Ma sono una mamma imperfetta“. Di anni ne sono passati prima che Antonellina abbia trovato il vero amore della sua vita, tanto che oggi afferma: “Se avessi trovato l’uomo giusto prima avrei fatto più figli“. Una dichiarazione che ha più il sapore di una frecciatina al vetriolo ai suoi ex compagni – Massimo Giletti compreso – ed ex mariti, che non è passata inosservata ai tanti fan della conduttrice.