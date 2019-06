Anniversario da sogno per Kirk Douglas ed Anne Buydens, 65 anni di amore

65 anni di matrimonio sono un evento raro in tutto il mondo, figurarsi ad Hollywood, dove i divorzi sono all’ordine del giorno. Ma Kirk Douglas (il più anziano premio Oscar in vita) ed Anne Buydens ce l’hanno fatta, neanche il matrimonio tra Paul Newman e Joanne Woodward era durato tanto, “soltanto” 50 anni insieme.

Nuovo record di longevità battuto quindi, evento raro e a dir poco strepitoso le nozze di pietra del bel Kirk, amato ed osannato per film memorabili quali “Spartacus“. Kirk Douglas ed Anne Buydens si erano incontrati durante le riprese del film: “Atto d’amore” e da lì è nata la loro love story infinita, arrivata fino ai giorni nostri.

Kirk proveniva già da un matrimonio andato male e la sua fama di Don Giovanni lo precedeva. Invece Anne Buydens lavorava come pubblicista, e fu dura per Kirk riuscire a convincerla ad uscire insieme. Infatti lei iniziò dapprima rifiutando le avances di Douglas e poi il posto come sua assistente personale; ma Kirk, con la sua insistenza, riuscì finalmente a convincerla ad accettare il posto.

Da quel momento Kirk ed Anne hanno cominciato il loro percorso di vita insieme, senza mai lasciarsi e sposandosi successivamente nel 1954. Il precedente matrimonio di Kirk con Diana Dill durò ben 8 anni e diede i natali a Michael Douglas e Joel Douglas, rispettivamente attore e produttore di Hollywood.

Dal suo secondo matrimonio Kirk ha ricevuto altri due figli, Peter ed Eric, anche loro molto amati dal mitico attore di Hollywood. Le difficoltà vissute da Kirk però non sono state poche, a cominciare dal cancro al seno di Anne, malattia terribile da cui la stessa è riuscita fortunatamente a guarire.

Kirk stesso, inceve, ha avuto seri problemi al cuore, subendo prima un intervento chirurgico e poi un tremendo ictus, che lo colpì nel 1995. Il papà di Michael è riuscito a superare anche questo, senza cicatrici apparenti, ma questo episodio lo logorerà lentamente fino a sfociare nella depressione ed in un tentativo di suicidio andato fortunatamente male. Altro evento drammatico vissuto da “Spartacus” è avvenuto nel 2004, quando il secondo figlio avuto con Anne, Eric, è morto per overdose all’età di 46 anni, evento che ha devastato i genitori.

Tutti questi episodi della vita del grande attore di Hollywood li troviamo all’interno del bestseller intitolato: “Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood”, pubblicato due anni fa. Nel libro si parla anche del tradimento di Kirk ai danni di Anne, avvenuto nei primi tempi della loro relazione. Episodio che Anne è riuscita però a perdonare.