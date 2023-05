Annalisa conferma le voci sul suo matrimonio: "Sì, mi sposo"

Dopo tanti rumors, finalmente arriva la conferma diretta dalla protagonista stessa: Annalisa sta per diventare moglie del suo compagno Francesco Muglia. La cantante ha deciso di affrontare il tema del suo presunto matrimonio in un’intervista esclusiva con DiPiùTv, svelando anche alcuni dettagli sulla sua relazione e alimentando i pettegolezzi su una possibile gravidanza.

Francesco Muglia, futuro marito di Annalisa, è un uomo misterioso che ha conquistato il cuore della popstar. Annalisa, che è tornata ai vertici delle classifiche con successi come “Mon Amour” e il recente tormentone estivo “Disco Paradise” in collaborazione con Fedez e gli Articolo 31, è sempre più al centro dell’attenzione mediatica. Oltre alla sua musica, la sua vita privata e il suo imminente matrimonio con Francesco Muglia sono diventati argomenti di discussione nel mondo dello showbiz italiano.

Annalisa ha rivelato di aver deciso di sposarsi con Francesco, confermando le voci che circolavano da tempo. La cantante ha anche sottolineato che coloro che conoscono lei e Francesco sono consapevoli dell’amore che li lega, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, considerando che Annalisa non ha mai parlato di lui nelle interviste.

Solitamente riservata riguardo alla sua vita privata, Annalisa ha deciso di svelare qualche dettaglio in più sul suo futuro marito. Francesco, 43 anni, originario di Padova, lavora come vicepresidente marketing di Costa Crociere, la compagnia con cui i due si sono conosciuti durante una crociera. Nonostante i pettegolezzi su una possibile gravidanza, Annalisa ha rivelato scherzando che se dovesse accadere, trasformerebbe questa gioiosa esperienza in note musicali, poiché non potrebbe mai rinunciare alla sua passione per la musica.

Sebbene la data esatta delle nozze sia ancora sconosciuta, i fan di Annalisa e gli amanti del gossip sono in trepidante attesa per il grande giorno. Sarà sicuramente un matrimonio da sogno per una delle voci più amate della scena musicale italiana. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli e congratularci con Annalisa e Francesco per il loro imminente matrimonio!