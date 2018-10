Angelina Jolie e Keanu Reeves, è nata una nuova coppia?

La separazione di Angelina Jolie e Brad Pitt ha fatto molto parlare di sè, per poi essere accompagnata da gossip sulle nuove relazioni che l’attore avrebbe intrapreso. Per un periodo si è parlato anche di un presunto riavvicinamento tra i due, ma a quanto pare nulla di tutto ciò sembrerebbe vero. Ciò di cui non si è parlato però, è la vita di Angelina Jolie dopo una delle separazioni più discusse nel mondo del cinema.

La Jolie e Pitt erano una tra le coppie più amate e apprezzate, ed il loro divorzio non ha distrutto solo i loro cuori, ma anche quelli dei loro fans. Mentre l’attore non si è allontanato dal mondo del gossip e dalle numerose notizie sui suoi flirt, Angelina si è concessa un lungo periodo lontano dai riflettori, per potersi dedicare alla sua famiglia numerosa. Ora però, la ritroviamo in prima pagina per la sua presunta nuova relazione con un collega molto famoso.

Angelina Jolie e Keanu Reeves, è amore?

Secondo quanto rivela la rivista australiana “News Weekly”, Angelina Jolie avrebbe ritrovato l’amore e la felicità tra le braccia del collega Keanu Reeves. I due infatti, sarebbe da almeno un anno che si frequentano, e da quanto dicono i più vicini alla coppia, sarebbero davvero molto innamorati. A far avvicinare i due attori sarebbe stata la madre di lui, nonchè vicina di casa della Jolie.

A quanto pare Angelina oltre ad essere davvero persa per il collega, si concederebbe anche delle improvvise fughe d’amore con Reeves per godersi questa nuova relazione che sta riuscendo a ridarle la tranquillità persa a causa del divorzio. Si parla molto anche del rapporto amorevole che Keanu Reeves avrebbe con i sei figli della Jolie, che da quanto viene detto lo amano.

Riguardo questa indiscrezioni non ci sono state ancora delle conferme, ma non sono giunte neanche delle smentite a questa relazione che di sicuro farebbe scalpore nel mondo del cinema.