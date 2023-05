Angela Finocchiaro salva grazie alla prevenzione: "Il male resta nella mente e nel cuore"

I tumori rappresentano una sfida non solo fisica, ma anche emotiva e psicologica per chi ne è colpito. Nonostante i progressi nella cura e le elevate percentuali di guarigione per i tumori in fase iniziale, questi momenti sono difficili da superare, sia a livello personale che nella percezione della società.

L’attrice Angela Finocchiaro, testimonial dell’edizione di quest’anno dello Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per le donne, condivide la sua esperienza personale sottolineando che a volte ci si libera da questo male dal corpo, ma non dalla mente. Parlando della diagnosi al seno ricevuta nel 2010, racconta che l’accettazione di sé stessi diventa più complessa quando una parte così importante del nostro corpo viene colpita. Il percorso di affrontare questo male non si limita solo al corpo, ma coinvolge anche la sfera emotiva e mentale.

Questo tema centrale viene affrontato durante l’edizione di quest’anno dello IEO per le donne, un evento che si tiene ogni primavera da oltre 15 anni e che raduna oltre mille pazienti provenienti da tutta Italia al Teatro Manzoni di via Manzoni, Milano. Qui, le donne hanno l’opportunità di confrontarsi e condividere le proprie esperienze.

L’attrice Finocchiaro, insieme a Nicola Piovani e Mario Calabresi, è tra i testimonial di quest’anno. Sottolinea che questo male colpisce una parte importante del nostro corpo e diventa particolarmente insidioso nell’accettazione di se stessi. Spiega che è necessario affrontarlo in modo da non alimentare la sensazione di avere subito una menomazione. Questa menomazione, però, persiste principalmente nella mente e nel cuore.

La difficoltà nel superare la diagnosi, soprattutto dal punto di vista psicologico, è un tema centrale che viene affrontato dallo IEO per sostenere le pazienti. In collaborazione con Chora Media, sono stati realizzati dei podcast appositamente dedicati a questo scopo. “Con altri occhi” è il tema scelto per l’evento di quest’anno e il titolo di una raccolta di 5 episodi in cui le pazienti dell’istituto, insieme ai loro medici, raccontano la loro esperienza.

Paolo Veronesi, direttore del Programma Senologia dello IEO e figlio del fondatore dell’istituto, riflette sul fatto che si parla sempre di “persone normali” e “pazienti oncologici” come se fossero due mondi distinti. In realtà, una persona che ha sconfitto questo male è esattamente come qualsiasi altra persona. L’oblio oncologico è un tema attuale e di grande importanza, soprattutto perché, grazie alla ricerca e ai progressi della medicina, è possibile guarire definitivamente un’alta percentuale di patologie oncologiche.