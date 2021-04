Angela da Mondello scatenata contro Barbara D’Urso: "Hai rovinato 8 mesi della mia vita"

Non molto tempo fa Angela da Mondello aveva duramente attaccato Lele Mora accusandolo di averla usata e di non averle garantito tutte quelle opportunità che sperava arrivassero, ora è la volta di Barbara D’Urso e anche in questo caso l’influencer, diventata famosa per il tormentone “non ce n’è coviddi“, ha perso il controllo e inveito ferocemente contro la conduttrice Mediaset in un video pubblicato sui social.

“Sono stata 8 mesi zitta e buona e ora mi sono rotta” parte così lo sfogo di Angela che furiosa ricorda quando otto mesi fa le telecamere di Canale 5 la raggiunsero proprio a Mondello per un’intervista che – secondo le sue dichiarazioni – non fu mandata in onda integralmente: “Facendo succedere un macello. Mi hai mandato i tuoi giornalisti sotto casa mia, vi ho fatti educatamente entrare a casa mia, hai parlato con mia madre, hai detto che hai un cuore“.

Angela da Mondello e il video messaggio contro Barbara D’Urso

Inoltre accusa la D’Urso di non averla difesa in alcun modo quando le arrivarono insulti da ogni parte: “Non hai battuto un pugno per aiutarmi. Non hai fatto nulla per salvaguardare mia figlia, hai fatto due puntate con me per fare audience e ti sei lavata le mani mentre io prendevo ogni tipo di insulto“.

Non si ferma qui l’esuberante siciliana che continua accusando la D’Urso di averla gettata in pasto ai leoni e di non aver fatto nulla per aiutarla ad uscire da quella brutta situazione. “Ti sei presa gioco di me e della mia famiglia” affonda Angela che ricorda quando due mesi fa le fu impedito di parlare proprio con Barbara.

Ora chiede di essere ospitata in trasmissione anche senza compenso, ma solo per poter raccontare la sua versione dei fatti e chiarire la sua posizione: “Sono disposta a venire a parlare con te a gratis, ma io ti ho ricevuta al telefono e tu no. Mi devi dare il diritto di parola, lo pretendo, dimostra di avere un cuore. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice. Fai la madre, aspetto la tua risposta” ha concluso infine.