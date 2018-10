Andrea Iannone sbotta e sbugiarda Giulia Salemi: “Non ci ho provato con lei, non la conosco nemmeno, cerca pubblicità”

Andrea Iannone, ai microfoni di 361magazine, ha categoricamente smentito di aver avuto un flirt con Giulia Salemi: Fariba Therani, la madre dell’influencer concorrente del GFVIP, ha confessato che la figlia non ha mai ceduto al corteggiamento del pilota di Moto GP. Andrea ha sostenuto perentorio: “L’ho incontrata per caso in un ristorante e non l’ho mai più vista” sottolineando che in tale occasione si trovava assieme a Belen, con la quale è stato fidanzato fino allo scorso agosto. “Cercasse un altro cognome per farsi pubblicità!” ha sbottato Iannone decisamente contrariato dalla diceria fatta esplodere.

Giulia ha fatto intendere di aver avuto una storia anche con Jeremias Rodriguez, che non ha rilasciato delucidazioni in merito ma ha fatto intuire di non aver avuto alcun legame con la Salemi. La sorella di Belen, Cecilia, ha addirittura accusato l’inquilina: “Prima Andrea, poi Jere e ora Francesco… questa ragazza ha un problema con la mia famiglia!”.

Fariba Tehrani, la mamma della influencer italo-persiana, ospite a Mattino 5, ha spiegato la sua versione in merito ai flirt attribuiti alla ragazza: “Mi dispiace molto aver letto certe dichiarazioni, perché Giulia parla sempre bene di Cecilia”. La donna sentenzia che la storia con Iannone risale al 2015 e che lei stessa ha appreso della liaison dal settimanale Chi, perché lei e sua figlia parlano molto poco e viene a sapere ciò che la riguarda solo tramite stampa. Secondo la madre la storia con Andrea Iannone risale a prima che lui si mettesse con Belen. In quanto a Jeremias, Fariba, afferma che l’interesse reciproco si è risolto in un nulla di fatto, si cercavano, ma non sono mai arrivati neppure ad un bacio.

Le polemiche per la “non” storia fra Monte e la Salemi

La storia fra Giulia Salemi e Francesco Monte pare non concretizzarsi, dopo la lite scatenatasi nella notte, i due concorrenti del GFVIP hanno fatto pace, ma sul web la polemica imperversa, per molti utenti il loro rapporto è pura finzione, stanno seguendo un copione già scritto prima dell’ingresso nella Casa.

“Finito presto il litigio !! Ora c’è la pace !!! Il film continua sti due falsoni non sono ancora capaci di fare gli attori” ha sbottato un internauta mentre per altri è evidente come Francesco Monte per far parlar di sé deve avere un flirt nei reality. Qualcuno si dice decisamente stanco dei due, e delle loro finte scaramucce.