Andrea Delogu: "A 40 anni frequento un 24enne, ma non sento la differenza d’età"

A due anni dalla fine del matrimonio con Francesco Montanari, la conduttrice Andrea Delogu si è raccontata sulle pagine della rivista “F”, parlando della sua nuova vita a 40 anni, della fine del matrimonio e della sua relazione con un uomo che ha 16 anni meno di lei, il modello Luigi Bruno, iniziata come un flirt.

La Delogu sta portando in giro per i teatri d’Italia lo spettacolo “40 e sto. Manuale di sopravvivenza alla maleducazione sentimentale” che ha scritto in prima persona, e spiega di averlo voluto creare per “proprio per sottolineare il fatto che a 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto“.

Una risposta alla società, che vorrebbe dare una “data di scadenza” alle donne, facendole sentire obsolete e fallite se non sono sposate e madri entro una certa età. Andrea spiega che nel corso del matrimonio con l’attore Francesco Montanari aveva cercato la maternità, perché “una volta sposata sentivo che mi mancava qualcosa, non ero completa, e non capivo perché“.

Dopo il divorzio nel 2021, mentre tutti pensavano che stesse soffrendo, lei si è trovata a spiegare che invece stava bene, perché aveva ancora moltissimi obiettivi. “Io, per esempio, a quarant’anni sono andata per la prima volta in tournée, e a quaranta mi sono innamorata di un ragazzo molto più giovane“.

Ed è proprio sulla relazione col modello 24enne Luigi Bruno che Andrea si è aperta, spiegando che all’inizio lei aveva paura di definire la loro storia un rapporto serio, proprio per colpa della differenza di età. È stato Luigi, dopo sette mesi di frequentazione, a metterla davanti ai fatti: “Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo“.

Dopo quasi due anni, la loro relazione continua a gonfie vele, ed ha donato alla conduttrice una nuova prospettiva. “Grazie a lui, tutto è tornato a essere nuovo. A volte litighiamo, come tutte le coppie, ma la verità è che io non la sento più questa differenza d’età”, spiega la 40enne, aggiungendo che comunque, durante le liti, a volte le scappa la frase “Senti, ho sedici anni più di te, so che cosa sto dicendo“.