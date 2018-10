Andrea Cerioli, l’esperienza come tentatore a Temptation Island e un eventuale secondo trono a Uomini e Donne

Andrea Cerioli ha iniziato la sua carriera televisiva grazie al Grande Fratello. Subito dopo è arrivata la proposta di Maria De Filippi e l’occasione di sedersi sul trono. Un trono, però, che non ha sortito l’effetto desiderato, e Andrea non ne è uscito vincitore, anzi lo ha abbandonato prima di fare la scelta e subito dopo si è fidanzato, lontano dalle telecamere, con la sua corteggiatrice Valentina Rapisarda.

Una scelta che il pubblico non ha capito né apprezzato, ma sembra che ora, grazie al programma condotto da Simona Ventura Temptation Island Vip, al ragazzo bolognese sia stata concessa una nuova possibilità televisiva. Infatti, il suo percorso da tentatore lo ha fatto tornare nelle grazie del volitivo pubblico e, sulle pagine della rivista dedicato al programma “Uomini e Donne”, ha raccontato la sua esperienza durante questo nuovo percorso: “Era un programma che mi piaceva e che avevo sempre seguito. Non ero sicuro di essere capace di vestire il ruolo del tentatore perché avevo timore di non riuscire ad avvicinarmi a una ragazza”.

La possibilità di Andrea Cerioli di risalire sul trono a Uomini e Donne

Alla fine ha trovato la sua strada, avvicinandosi molto a Alessandra Sgolastra, fidanzata Andrea Zenga, ma il loro rapporto ha ancora bisogno di tempo e di maturare. Proprio per questo motivo, visto il consenso che Cerioli ha avuto tra il pubblico, ecco spuntare una nuova possibilità: un secondo trono a Uomini e Donne.

Un’eventualità molto particolare, che potrebbe essere un’arma a doppio taglio per il ragazzo: se fallisse anche questo trono, perderebbe tutta la credibilità riconquistata di recente.

Anche lui stesso non sembra essere del tutto deciso in merito a questa nuova opportunità, vedremo se deciderà di giocarsi tutte le carte in tv o di inseguire un sogno d’amore che potrebbe, però, mai realizzarsi: “Bisognerebbe chiederlo alla redazione! Se dovessi ricevere la proposta non so che farei: sicuramente ci rifletterei e valuterei la mia situazione sentimentale. Sono il tipo che si perde delle grandi occasioni anche solo perchè sta intraprendendo una mezza conoscenza”.