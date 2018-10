Amore al capolinea tra Simona Ventura e Gerò Carraro

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Un duro colpo per Simona Ventura che vede in questo 2018 un anno non proprio fortunato. Prima l'accoltellamento del figlio Niccolò che per fortuna si è risolto tutto con un grandissimo spavento e poi la rottura definitiva del suo matrimonio con Gerò Carraro. Vedremo se nei prossimi giorni Simona ufficializzerà la cosa spiegando cosa è effettivamente successo.