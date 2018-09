Ambra e Massimiliano Allegri pranzo in famiglia in compagnia di Piero Barone de "Il Volo"

Una famiglia veramente “allargata” quella immortalata questa settimana sul nuovo numero di Chi, il giornale di Alfonso Signorini, dove i paparazzi hanno letteralmente beccato Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in compagnia della figlia Valentina e al fidanzato di quest’ultima. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che si tratta di un vero e proprio scoop dal momento che il ragazzo che ha fatto breccia nel cuore della 23enne è Piero Barone, il giovane tenore noto membro del trio musicale Il Volo.

All’appuntamento in famiglia sembra esserci anche Jolanda ovvero la figlia che Ambra Angiolini ha avuto dal cantante Francesco Renga, segno dunque che il rapporto tra la mamma e Allegri è ormai consolidato. Come appunto sembra essere molto sereno anche il feeling instaurato dal cantante de Il Volo proprio con il futuro suocero per la gioia di Valentina.

Valentina Allegri oltretutto non è la prima volta che viene paparazzata da un giornale di gossip dal momento che è stata spesso paparazzata in compagnia dei suoi ex fidanzati. Nata dal matrimonio ormai finito tra Massimiliano con Gloria ha anche un fratellastro di nome Giorgio e studia Lettere all’università Cattolica di Milano.

La ragazza sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo ed è molto popolare sui social dove non manca di postare spesso fotografie che la ritraggono nel suo quotidiano. E’ stata fidanzata con il calciatore Leonardo Longo e ha avuto un flirt con Marco Cartasegna, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Soleil Sorge.

Per quanto riguarda invece Piero Barone si tratta invece della prima relazione pubblica e, da quanto sembra, potrebbe essere molto seria. Proveniente da Naro, in provincia di Agrigento, il giovane è diventato famoso grazie ad Antonella Clerici e la sua trasmissione Ti lascio una canzone per approdare poi al Festival di Sanremo 2015 con i due compagni di avventura de Il Volo.