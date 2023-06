Alfonso Signorini ricorda Silvio Berlusconi: "Mi ha cambiato la vita"

Continua il ricordo legato a Silvio Berlusconi, l’ex Premier scomparso nella giornata del 12 giugno. Sia in Rai, ma soprattutto in Mediaet, stanno andando avanti numerosi programmi per ricordare una delle figure più importanti, sia in positivo che in negativo, degli ultimi 50 anni in Italia.

Durante lo speciale del TG5, ovviamente in onda su Canale 5, è intervenuto anche Alfonso Signorini, il conduttore del “Grande Fratello Vip”. L’ospite ha rivelato di avere avuto un rapporto stretto con Silvio Berlusconi fino all’ultimo, sottolineando come sia stato protagonista di alcuni, e importanti, cambiamenti nel format del reality show.

Il ricordo di Alfonso Signorini

“Sono una delle tante persone a cui lui ha cambiato la vita, mi ha dato tantissimo“ ha ricordato in maniera emozionata Alfonso Signorini per poi aggiungere: “Oggi vi do un ricordo privato, uno che va al di là del suo ruolo imprenditoriale. Ho diviso con lui l’intimità della casa, della famiglia”.

Successivamente racconta un altro aneddoto legato a Berlusconi: “A Salvini regalava le Madonne a me gli uomini nudi. Mi ha regalato un San Sebastiano tutto nud0. Enorme, trafitto ma tutto nud0. Mi schiacciò gli occhi e mi disse: ‘Se non ce l’hai tu il San Sebastiano nud0 chi lo deve avere?'”.

Ricorda poi che è stato lui ad avere l’idea di far durare il “GF Vip” per più mesi rispetto alle idee iniziali, ricordando come Silvio Berlusconi adorasse il reality: “Lui mi chiamava e mi diceva: ‘Guarda questo programma funziona. Dovete andare avanti fino a luglio’. Io gli dicevo: ‘Presidente come si fa ad andare avanti fino a luglio. Non si può’. E lui mi rispondeva: ‘No, no, no. Voi dovete continuare’. E glielo riferiva anche a Pier Silvio”.

Nel corso dell’intervista Signorini ricorda che Silvio Berlusconi ci teneva molto a come appariva un conduttore nelle sue reti e, durante le pubblicità, avrebbe ricevuto più di una chiamata da parte del Cavaliere in cui lo invitava a indossare cravatte più sobrie poiché, essendo su Canale 5, è una figura istituzionale.

Infine ha voluto raccontare le ultime ore vissute da Berlusconi, quando si è fatto dare un gelato al cioccolato e le ciliegie. Tra l’altro il conduttore lo avrebbe sentito telefonicamente dopo la sua uscita al San Raffaele di Milano, ricordandogli l’importanza di riposare dopo il suo periodo in Ospedale.