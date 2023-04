Alfonso Signorini commenta le ultime voci sul GF e dice la sua su "L’isola dei famosi"

Si sta parlando sempre più frequentemente di un possibile ritorno del “Grande Fratello” con l’ingresso di solamente concorrenti “Nip”. A svelare per primi questa notizia è il sito “Dagospia” diretto dal giornalista Roberto D’Agostino, in cui hanno affermato come nella testa di Pier Silvio Berlusconi ci sia anche l’idea di risparmiare sul cachet preso dai personaggi più importanti.

In molti, sia sui social network ma anche dalle persone dello spettacolo, sembrano essere entusiasti dall’idea di vedere questa possibilità diventare realtà dal mese di settembre. Per esempio Pupo, che ha rivelato di essere stato contattato nei mesi scorsi da Signorini per ritornare come opinionista del “Grande Fratello”, ammette come tornare ai Nip sarebbe una scelta saggia, poiché dei cosiddetti vip ne avrebbe ormai le scatole piene.

Alfonso Signorini commenta le ultime voci sul futuro del reality

Intanto, come riportato “Blog Tivvù“, Alfonso Signorini sul suo profilo di Instagram ha voluto commentare le ultime voci del “Grande Fratello Vip”. Il conduttore al momento però non si sbilancia più di tanto: “Sono vere le voci di un prossimo ‘GF’ senza vip? Non ho ancora iniziato le riunioni sul prossimo GF. Vi terrò comunque aggiornati”.

Il suo futuro però non sembra essere legato solamente al “Grande Fratello” e alla domanda di cosa farà in questi prossimi mesi afferma: “Devo consegnare la nuova edizione del romanzo su Maria Callas per il centenario. Sto preparando la regia di Tosca. E poi… novità anche in TV“.

Apre poi a una possibilità di far durare il “Grande Fratello” solamente tre o quattro mesi e si dichiara poi dispiaciuto di risultare antipatico sul piccolo schermo, mentre sui social network farebbe un’altra impressione. Risponde poi anche a una domanda legata a questa nuova edizione de “L’isola dei famosi“, che sta andando avanti da già una settimana su Canale 5, ove ammette che gli sta piacendo molto.