Alessia Marcuzzi si racconta con una dedica speciale all’amica Elena Santarelli

Alessia Marcuzzi che da poco abbiamo potuto ammirare nuovamente nella conduzione de Le Iene accanto a Nadia Toffa sta già pensando alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi e alle tantissime novità in serbo. La conduttrice 45enne ha voluto svelare alcune anticipazioni in merito al reality ma ha anche parlato di alcune edizioni passate e in particolare quella in cui Simona Ventura era una concorrente.

“Io e Simona abbiamo fatto un Festivalbar insieme, non sono competitiva con le donne. Lei in un libro scrisse che ero una delle persone con cui aveva lavorato meglio, mi hanno chiesto se per me fosse un problema la sua presenza ma io ero stata felicissima. Mi è dispiaciuto solo leggere alcune sue frasi dopo il programma, cose che si dicono di impulso” ha infatti raccontato Alessia a Il Fatto Quotidiano dimostrandosi delusa da alcune frasi pronunciate da colei che riteneva amica.

Oltretutto la conduttrice ha anche ammesso di non avere assolutamente nulla contro di lei e di essere anche pronta, qualora fosse possibile, a condurre un programma insieme. Parlando de L’Isola dei Famosi ma soprattutto dell’ultima edizione, Alessia, non ha potuto non ricordare l’ormai famoso affaire del canna-gate che è stato un argomento molto criticato e dibattuto in moltissime altre trasmissioni.

Alessia ha svelato che nei momenti più brutti e difficili l’ha aiutata moltissimo pensare alla sua cara amica Elena Santarelli e a ciò che sta passando a causa del tumore del figlio Giacomo e che nonostante tutto riesce ad affrontare in maniera incredibile. “Andavo in onda con una consapevolezza diversa, nonostante tutto andavo dritta ed ero sempre me stessa. Ma cosa cavolo stiamo facendo quando nella vita ci sono cose ben più gravi?” ha infatti raccontato Alessia.

La conduttrice si è infatti imposta di pensare solamente a fare bene il suo lavoro senza farsi travolgere da ciò che accade e dalle critiche che potrebbero nascere. Non ci resta dunque che attendere il suo ritorno a L’Isola dei Famosi con la speranza che questa edizione sia più tranquilla di quella passata.