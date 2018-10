Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte: parole inaspettate per l’ex naufrago

Alessia Marcuzzi ha iniziato nuovamente la sua avventura come conduttrice de Le Iene domenica scorsa 30 settembre 2018 a fianco di Nadia Toffa ritornata anche lei dopo la terribile malattia che l’ha colpita lo scorso 2 dicembre 2017. Intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, Alessia ha parlato anche del rapporto instaurato con alcune donne della televisione italiana.

Come ben sappiamo infatti Alessia è molto vicina a Mara Venier, sua opinionista a L’Isola dei Famosi che, in queste settimane sta mietendo tantissimo successo con la sua Domenica In. Proprio in merito al reality, ovviamente non poteva di certo mancare anche la domanda su Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3.

Come ben ormai sappiamo, il ragazzo pugliese è stato un degli ultimi concorrenti dell’edizione condotta proprio da Alessia e in onda su Canale 5. A causa di alcune accuse pesanti mosse contro di lui da Eva Henger, l’ex tronista è stato costretto ad abbandonare l’Isola scatenando un putiferio con il canna-gate.

Anche Alessia Marcuzzi è finita al centro di una grandissima polemica soprattutto tra L’Isola dei Famosi e Striscia la Notizia, dove addirittura Antonio Ricci l’etichettò come la ‘svicolona’. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e Alessia è uscita a testa alta da questa incresciosa situazione rivelando oggi di non essere affatto pentita del suo comportamento.

Francesco Monte ora è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3 e Alessia Marcuzzi ha voluto commentare la sua entrata durante l’intervista al giornale di Alfonso Signorini. “Sì, sono contenta per lui. Gli auguro di giocarsi bene questa opportunità “ ha infatti affermato la conduttrice che nonostante tutto pare non serbare alcun rancore per l’ex tronista.

Per quanto riguarda invece il suo ritorno a Le Iene in onda anche questa sera mercoledì 3 ottobre 2018 con una nuova puntata, Alessia ha dichiarato: “Mi ha ridato un’energia positiva, che mi ha fatto bene in tutto: nello sguardo, nel modo di fare, mi ha rimesso in circolo gli ormoni”.