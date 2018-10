Alessia Marcuzzi, incidente domestico per la conduttrice de "Le Iene": l’appello a Nicola Savino

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Forse era scalza per casa quando giocava a nascondino con Mia, comunque sia mi dispiace per lei, perché certo non è piacevole fratturarsi un mignolo per una cosa così banale. La cosa che mi sorprende sempre è la necessità che hanno ormai certi vip di condividere tutto, anche questo, sui social.