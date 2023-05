Alessandro Cecchi Paone e l’adozione di Melissa: "Voglio garantirle certezze economiche"

In queste settimane si è parlato molto di Melissa, la figlia di Simone Antolini che ha preso parte alla diciasettesima edizione de “L’isola dei famosi” in onda su Canale 5. Dopo un po’ di mistero tenuto sul suo profilo, il diretto interessato ha ammesso di essere il padre in seguito al suo ritiro forzato dal reality show.

Negli studi di Mediaset Alessandro Cecchi Paone, il fidanzato di Simone, ha rivelato di voler adottare Melissa, anche se attualmente la legge in Italia non lo aiuta in questo suo desiderio. Al sito “Fanpage” conferma nuovamente questo suo forte spirito paterno, rivelando i motivi dietro alla sua scelta.

L’intervista rilasciata da Alessandro Cecchi Paone

Al portale Cecchi Paone rivela di aver parlato di adozione poiché ormai Melissa fa parte della loro storia d’amore: “Ho detto spesso che il nostro amore è come un tavolino a tre gambe. Le voglio un bene dell’anima e mi piacerebbe fornirle non soltanto amore e presenza. Avendo avuto la bravura e la fortuna di costruire una vita molto solida da tutti i punti di vista, e non avendo figli, lei sarebbe la persona più adatta a cui garantire delle certezze economiche“.

Ammette di aver preso la decisione di parlare delle adozioni omosessuali per dare un messaggio importante al pubblico da casa e non solo, sottolineando come anche le coppie dello stesso sesso possono permettersi di gestire dei figli, rivelando che proprio Simone è riuscito a diventare una persona più matura quando ha dovuto fare sia il padre che la madre di Melissa.

Su “L’isola dei famosi” parla della piccola scaramacuccia avuta con Ilary Blasi, dichiarando che il loro equivoco è stato immediatamente chiarito: “Era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia. Di fronte alla loro richiesta insistente di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay“.

Il suo sogno ora resta quello di portare avanti la sua campagna in merito ai diritti delle coppie LGBTQ+ e, prendendo esempio da grandi maestri come Piero Angela e Maurizio Costanzo, vuole inserirsi in altri programmi televisivi per poter dare informazione, divulgazione e utilità sociale al pubblico che lo segue, una cosa che è accaduta anche a “L’isola dei famosi”.