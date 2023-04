Alessandra Mastronardi si sposa, 17 anni dopo il primo incontro col compagno Gianpaolo

Alessandra Mastronardi ha annunciato che lei ed il compagno Gianpaolo Sannino sono in procinto di sposarsi, con la cerimonia che è prevista per il luglio di quest’anno in Campania, regione della quale sono originari entrambi. Nonostante la coppia si frequenti ufficialmente da due anni, l’inizio della loro storia ha origini molto più vecchie.

Alessandra e Gianpaolo si cono conosciuti infatti 17 anni fa, come rivelato dall’attrice 37enne, ed hanno mantenuto i contatti in modo altalenante per tutto questo tempo, prima che i tempi fossero giusti per l’inizio della loro storia. “Avevo 20 anni e appena finito la serie dei ‘Cesaroni‘”, ricorda Alessandra. “Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza”.

Un incontro avvenuto in un periodo particolare per l’attrice, che era appena uscita da una storia. “Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare‘“, ricorda divertita. “Come non detto: “Me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui“.

Nonostante il colpo di fulmine, i tempi non erano maturi perché la loro relazione potesse decollare. I due hanno quindi preso strade diverse, senza però mai perdersi di vista definitivamente. “Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui“, spiega Alessandra.

Due anni fa si sono incontrati di nuovo alle nozze dell’amico che gli ha fatti conoscere, e da allora non si sono più lasciati. Poi la proposta di matrimonio, avvenuta durante una romantica cena a Positano. Adesso la star de “L’allieva” è impegnata nei preparativi per le nozze, che promette essere “una favola degna della nostra storia“.