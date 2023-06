Alda D’Eusanio rivela: "La Meloni mi piace, il Papa no"

Alda D’Eusanio ha deciso di raccontarsi nel corso di una intervista svolta da Giacomo Galanti per il quotidiano La Repubblica, durante la quale ha parlato di diversi temi, come il suo rapporto col padre, l’amicizia con Bettino Craxi e molto altro ancora. La giornalista, conduttrice televisiva e opinionista italiana ha espresso simpatia nei confronti della Premier Giorgia Meloni, indicando invece che non le piace Papa Francesco.

In merito alla prima Premier donna del nostro paese, la giornalista ammette: “devo dire che mi piace anche se ha idee opposte alle mie. Però le riconosco una capacità che oggi in pochi hanno e questo è un peccato perché non ha una controparte“. Una simpatia nei confronti della leader della estrema destra che la riavvicina al pensiero di suo padre, spiega la D’Eusanio.

“Papà era convintamente missino“, ricorda facendo riferimento ai sostenitori del MSI (Movimento Sociale Italiano), partito italiano di destra che fu fondato nel secondo dopoguerra ed era legato all’esperienza e all’ideologia del fascismo. “Quando da giovane sono stata molto comunista e molto rivoluzionaria lui era parecchio addolorato. L’ho riconquistato tempo dopo, per un suo compleanno. Non le dico come è successo…“.

La 72enne si dichiara “molto credente, ma non praticante“, spiegando nel dettaglio che che “ci credo, ho fede, una fede molto personale. Nel senso che se devo parlare col padre eterno ci parlo direttamente, non ho bisogno di andare a sentire le messe. Ho una fede molto laica“. Alda si esprime molto critica invece nei confronti del Pontefice, dicendo che “Papa Francesco non mi piace. È troppo a favore di telecamere e macchine fotografiche. Molto showman“.

In merito alla sua amicizia con Bettino Craxi, dichiara che le telefonate che faceva al politico vennero appositamente fraintese dai giornalisti, e che il suo commento di dargli un “bacino” per guarire dall’ernia alla schiena si trasformò in baci all’inguine secondo alcuni suoi colleghi. Infine si lascia andare ad uno sfogo: “Penso che Bettino sia stato ucciso. Sì è vero, aveva tanti acciacchi come il diabete, ma è deceduto di crepacuore e dispiacere. Il nostro paese è stato profondamente ingiusto con Bettino“.