Alda D’Eusanio contro il GF Vip: "Mi hanno rovinata"

Alda D’Eusanio ha preso parte alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, ma purtroppo per lei la sua esperienza è stata tutt’altro che indimenticabile. La scrittrice infatti viene ricordata ancora oggi per le sue gaffe mentre, all’interno della Casa, non riuscì mai a dare un’impronta utile ai fini del gioco.

La gaffe più grave però venne detta su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. Negli studi di Cinecittà infatti accusò Paolo di abusare fisicamente della Pausini, ricevendo immediatamente una denuncia da parte loro. Mediaset si era dissociato in merito alle parole dell’ex vippona, e l’unica scelta che hanno potuto fare è stata quella di squalificare Alda D’Eusanio dal reality.

Alda D’Eusanio e il brutto ricordo del GF Vip

Per Alda D’Eusanio il “Grande Fratello Vip” ha definitivamente sancito la fine della sua carriera televisiva e, più volte nelle interviste, ha ribadito di non essere stata più chiamata sul piccolo schermo a causa di quella vicenda. Recentemente, come riportato testualmente dal sito “Coming Soon”, intercettata dai microfoni del settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti si sfoga nuovamente contro il reality.

“Sono stata rovinata dal ‘GF Vip‘” ha affermato con decisione Alda D’Eusanio per poi aggiungere: “Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterà per sempre un mistero. Probabilmente ho quindi accettato per vanità… E mal me ne incolse. Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha avuto… Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di dire una parola”.

Ora che le porte con Mediaset sembrano essersi chiuse in maniera definitiva, l’unica speranza di Alda resta quella di lavorare in Rai grazie alla nuova dirigenza: “Io credo di avere ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole”.