Alberto Dandolo e Davide Maggio attaccano duramente il Grande Fratello Vip 3: "L’edizione più noiosa di sempre!"

Nonostante sia inziata da ben 3 settimane, pare che questa terza edizione del Grande Fratello Vip non convinca per niente il pubblico e a rivelarlo sono anche i dati auditel decisamente più bassi rispetto alle edizioni precedenti. Nemmeno l’entrata in casa di Cristiano Malgioglio che, in parte, avrebbe dovuto risollevare il programma è riuscita nell’intento.

A dire la sua sulla questione ci pensa Alberto Dandolo che, attraverso il settimanale Oggi, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul programma non risparmiando di certo le critiche. “Questa edizione del programma viene considerata all’unanimità la più noiosa e piatta di sempre” ha infatti scritto Dandolo che, punta infatti il dito contro i concorrenti della casa.

Secondo lui infatti il cast sarebbe poco empatico ma soprattutto con dinamiche umane che stenterebbero a decollare e personalità incapaci di mescolarsi e creare una narrazione televisiva avvincente. “A far lievitare gli ascolti non è bastato spettacolarizzare il recente lutto di Lory Del Santo” ha chiosato ancora il giornalista che trova appoggio anche dal celebre blogger Davide Maggio.

Secondo il blogger infatti mancherebbe ‘l’appeal’ visto che a decretare il successo del Grande Fratello sono proprio i concorrenti con le proprie personalità. Lo sbaglio oltretutto è stato mettere dentro personaggi come Stefano Sala, Benedetta Mazza e Martina Hamdy che nessuno conosceva prima della loro entrata nella casa più spiata d’Italia “Il cast del Gf Vip 3 è un mix di errori!” ha infatti chiosato Davide Maggio.

Anche per Ilary Blasi non sono di certo mancate le critiche da parte del blogger che l’ha addirittura definita una conduttrice ma non di serie A. La freddezza della signora Totti infatti si sarebbe trasformata in distacco e assenza di empatia col pubblico tanto che gli affezionati del programma avrebbero così deciso di cambiare canale rimpiangendo Alessia Marcuzzi o addirittura Barbara D’Urso.