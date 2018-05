Al Bano si scaglia rabbioso contro il gossip su Loredana e Romina: "Mi fa schifo e odio le trasmissioni che ne parlano"

Al Bano Carrisi pare esasperato dal gossip – che occorre sottolineare lui stesso ha contribuito ad alimentare – e durante un’intervista ha affermato: “Per una volta lasciamo a casa il gossip che ne ho le palle piene. Basta!”. Ha raccontato che nei giorni scorsi stava camminando per le strade di Milano, aveva piovuto, c’erano delle pozzanghere, delle persone camminavano sul marciapiede: è passata una macchina a tutta velocità e il fango spruzzava in mezzo alla strada. “Ecco, per me quello è il gossip! Non lo voglio, mi fa schifo e non voglio stare più lontano possibile” ha sentenziato perentorio.

Non ha dispensato parole carine per le numerose trasmissioni che narrano di lui, Loredana Lecciso e Romina Power sostenendo che le odia, le detesta, e che, anche quando scende in campo per difendere la verità, ne approfittano ancora di più. “Non ci sto a questo gioco al massacro”.

Su Chi intanto Loredana Lecciso ha raccontato alcuni retroscena sulla separazione dal cantante, sbugiardando, nei fatti, le sparate di Al Bano: “Non è vero che solo tre anni della nostra storia sono stati felici, Al Bano non avrebbe preso in giro me e il pubblico per 15 anni”. La Lecciso non si è risparmiata, lanciando delle velenose frecciatine nei confronti di Romina Power: ha sostenuto che amerà per sempre la parte più bella di Al Bano, che sono i loro figli e che, in maniera indiretta, non smetterà mai di provare profondi sentimenti per lui.

Loredana ha, inoltre, dichiarato che l’opposizione della mamma di Al Bano, Iolanda, alla loro storia, l’ha segnata, la signora non è mai stata ben disposta nei suoi confronti, anche con Romina si sono fatte la guerra per anni.

Il cantante di Cellino deve venire a patti con la realtà: solo emigrando in Siberia potrà esimersi dall’intercettare chiacchiericci che lo vedono protagonista. Per fortuna la sua esperienza come giudice di The Voice Of Italy 2018 è stata intensa, affascinante ed intrigante e gli ha permesso di scoprire un mondo che non conosceva, che non immaginava: il cantante ha affermato che è stato anche un po’ come riscoprire com’era agli inizi della sua carriera.