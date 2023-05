Al Bano contro Damiano dei Maneskin: "Invoglia a fare uso di cannabis"

Un inaspettato scontro si è scatenato tra due grandi nomi della musica italiana: Al Bano, veterano dell’industria musicale, e Damiano David, il carismatico frontman dei Maneskin in ascesa verso la fama internazionale. La causa di questa controversia? Secondo Al Bano, il giovane cantante romano non sarebbe un buon esempio per i giovani, a causa di alcuni scatti pubblicati da David su Instagram.

Dopo un lungo tour mondiale che ha portato i Maneskin ad esibirsi in tutto il mondo, la band ha deciso di prendersi una breve pausa per rilassarsi. Ed è proprio durante questo periodo di relax che Damiano David ha pubblicato su Instagram due foto che hanno scatenato l’indignazione di Al Bano. Nelle immagini, il cantante appare completamente nudo, con una canna in bocca, dichiarando ironicamente che trascorrerà le sue giornate fumando erba.

Il post di Damiano ha suscitato un’enorme attenzione e ha raggiunto anche le mani di Al Bano, che non ha esitato a criticare apertamente il giovane artista durante un’intervista concessa all’Adnkronos. L’80enne cantante ha svelato che la sua avversione per la marijuana è collegata al suo passato turbolento con Romina Power, ex moglie con cui ha vissuto un divorzio molto pubblico: “Il problema era la marijuana. Romina fumava quella roba quattro volte al giorno. A casa mia, bastava una canna per creare il caos. Una volta, per capire, ne ho fumata una“.

Al Bano ha quindi lanciato un attacco diretto contro Damiano David, sostenendo che promuovere l’uso della cannabis non sia una buona idea e che dare esempi distruttivi non sia appropriato. Secondo l’artista veterano, la droga equivale alla distruzione e questo vale anche per lo spinello. L’80enne teme che la foto condivisa da Damiano possa influenzare negativamente i fan del giovane cantautore, soprattutto quelli più inesperti: “Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita, ma è un peccato, soprattutto se sei una figura pubblica, perché stimola le persone a fare uso di cannabis”.

Questo attacco di Al Bano non si è limitato solo a Damiano David, ma ha preso di mira anche le nuove generazioni in generale. Secondo il cantante veterano, lo spinello e il nudo sono diventati il linguaggio comune delle nuove generazioni e i cantanti sono costretti a scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Ora si attende la reazione di Damiano David: risponderà alle critiche di Al Bano o farà finta di niente? La polemica è servita e ha scosso il mondo della musica italiana, dividendo i fan e generando accesi dibattiti sui social media.