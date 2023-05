Al Bano con Romina e i figli: reunion in tv ma manca Loredana Lecciso

Al Bano, il carismatico cantante pugliese, ha dato spettacolo all’Arena di Verona con un concerto straordinario intitolato 4 volte 20 per celebrare il suo ottantesimo compleanno, avvenuto il 20 maggio. L’evento, trasmesso in diretta su Canale 5, ha catapultato l’artista al centro dell’attenzione mediatica. La voce magnetica di Al Bano ha incantato il pubblico, ma sul palco, accanto a lui, c’erano tutti i suoi figli e l’ex moglie Romina Power.

Tuttavia, la compagna attuale, Loredana Lecciso, era assente, lasciando tutti a chiedersi cosa fosse successo e perché la 50enne avesse declinato l’invito. Già in precedenza, Carrisi aveva annunciato al Corriere della Sera che Lecciso non sarebbe stata presente all’evento. “Loredana non ci sarà“, aveva spiegato, “l’avevo invitata a cantare con tutti noi, ma ha deciso di non partecipare. È fatta così“. Tuttavia, i gossip non si sono fatti attendere, alimentando varie supposizioni.

Molti si sono chiesti se Al Bano, essendo uno spettacolo musicale, abbia preferito la presenza di Romina per i duetti con lei, oppure se sia stata proprio la Power a mettere un veto su Loredana. La famiglia riunita davanti alla torta di compleanno di Al Bano è stata un’immagine che ha attirato l’attenzione di tutti. Il cantante ha celebrato il suo compleanno con la donna che ha sposato nel 1970, da cui ha avuto i suoi primi figli, Ylenia, scomparsa nel 1993 e dichiarata morta nel 1994, Yaris, nata nel 1973, e Cristèl, nata nel 1983. In seguito, è arrivata Romina Jr., nata nel 1987.

Accanto a loro si trovano anche i due figli avuti con Loredana Lecciso, Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr., soprannominato Bido, nato nel 2002. Tutti i figli hanno voluto rendere omaggio al padre famoso in tutto il mondo. Nonostante le differenze tra le loro madri, sembrano molto uniti, dimostrando un affetto sincero.

Prima dei duetti con Romina, Al Bano e la sua ex moglie si sono lanciati battute pungenti. Romina ha scherzosamente provocato l’ex marito, dicendo: “La cosa bella di te è il rancore. Ora sembra di essere in un confessionale. Spiegami perché sei andato via?”. Al Bano ha risposto con una battuta: “Fatti due domande e datti due risposte.” Quindi ha aggiunto: “La domanda te la faccio io: tu sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando: ‘Forse cambierà, forse no‘”. Fa riferimento al clamoroso addio della coppia.