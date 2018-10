Aida Nizar potrebbe sostituire Maurizio Battista al Grande Fratello Vip

Il “Grande Fratello 2018” è andata in onda su Canale 5 dalla fine di aprile fino alla finale del 5 giugno 2018, in cui ha vinto Alberto Mezzetti soprannominato “Il Tarzan di Viterbo“. In quella edizione, condotta da Barbara D’Urso, c’era un’altra concorrente che in poche settimane conquistò il pubblico.

Stiamo parlando della spagnola Aida Nizar, che l’anno scorso con il suo carattere ha fatto parlare di sé per settimane. La donna grazie al suo carisma sembra essere la persona giusta per partecipare all’edizione “vip” condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Fino a questo momento infatti la trasmissione è stata accusata di essere poco interessante a causa dei pochi litigi nati all’interno della casa.

Questo possibile ingresso di Aida Nizar proviene dalla sua storia di Instagram: “Non vedo l’ora di Grande Fratello Vip”. Questo breve messaggio non è obbligatoriamente legato a un suo ingresso, poiché la donna potrebbe essere solamente in attesa di vedere la prossima puntata in onda lunedì.

La maggior parte dei fan del Grande Fratello Vip su Twitter sono andati subito in visibilio per questa notizia: “Comunque concordo con molti, buttate dentro Aida e vedrete che saprà come far sclerare tutti facendo uscire fuori i caratteri anche di chi pare più morta che viva”. Ma ovviamente, tra tante persone felici, c’è anche chi non concorda per un suo ingresso: “#AidaNizar è il classico esempio di un personaggio vuoto e finto che non sa fare nulla se non provocare. Penso che inserirla al #gfvip sarebbe un modo per far crollare ancor di più gli ascolti. Infatti dal #gf15 è uscita alla prima nomination. Insopportabile”.

Aida Nizar comunque non è l’unico nome accostato al Grande Fratello Vip. Il blog “Davide Maggio” ha infatti dichiarato che gli autori starebbero pensando anche a Cristiano Malgioglio per la casa trasmissione, e il paroliere per il momento sta rilasciando alcuni indizi che portano su questa strada.