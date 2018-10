Aida Nizar davanti alle lacrime della Provvedi sbotta e asfalta Fabrizio Corona: "Squallido, schifoso, un cogl**ne"

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi, la gemella de “Le Donatella“, è stata chiamata in mistery room per parlare di Corona: le immagini impietose dell’intervista di Fabrizio a “Verissimo” hanno preso a scorrere in sovrimpressione e le parole durissime rilasciate son risuonate avvinte dal classico potente eco amplificatore. “Non l’ho mai amata. Anche solo camminare vicini sembriamo ridicoli. E’ vero che mi è stata vicina in carcere, ma non ero mica un signor nessuno. I miei due amori sono stati Nina Moric e Belen” .

La Provvedi, visibilmente scossa, ha sottolineato di esser stata lei a lasciarlo, di averci creduto, di averlo amato fino alla completa comprensione che l’uomo conosciuto prima del carcere non era più lo stesso. “L’ho presa umanamente in quel posto” ha amaramente constatato la gemella. Signorini, nella vana ricerca di una spiegazione, ha osservato che, forse, Corona davanti alle telecamere ha fatto il personaggio e non la persona. La cantante, platealmente contrariata, ha contrattaccato rimarcando che le parole fanno male, bisogna saperle dosare, perchè possono avere lo stesso efffetto di uno schiaffo.

L’attacco durissimo di Aida Nizar

Aida Nizar, issata davanti alla tv come d’uopo, non ha perso occasione per attaccare, via Instagram, l’ex re dei paparazzi e, davanti alle lacrime di Silvia, ha sbottato: “Sei squallido, parlare così di una dona come lei? Eschifoso dai dai dai Silvia, non dire nula. Pobberina Silvia, forsa tessoro, daiii, dai tu sei grande! Lui è un pezzo di m*rda mamma mia! Te lo giuro! Ma tu no puoi permetere di parlare cossì di una dona, te lo giuro. “

La ex concorrente del GF ha incoraggiato la Provvedi consigliandole di non piangere per una persona del genere, priva di valori: “Un uomo non può parlare così mai de una dona. Mai te lo giuro. Darebbe una vita per essere accanto a te adesso tessoro. Che coglione, che pezzo di m*rda !!!! “

L’iberica ha sostenuto di non riuscire a comprendere come sia possibile parlare di una donna utilizzando certi termini, tanto da affermare di non avere le parole appropriate per esprimere il proprio sdegno. Secondo Aida occorrerebbe sempre rispettare le relazioni vissute e le persone che ci sono state vicine. E stavolta direi che ha proprio ragione.