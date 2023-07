Adriana Volpe parla della sua vita privata: "Non cerco un compagno a tutti i costi"

Nelle ultime settimane si è parlato molto delle presunte minacce dette da Roberto Parli ad Adriana Volpe, la sua ex moglie. L’amica di lei, intervenuta in Tribunale per difendere Adriana, ha rivelato che le frasi di insulti e minacce dette da Roberto non solo state dette solamente dinanzi alla Volpe, ma anche urlate a uno schermo mentre lei era concorrente, nel 2020, del “Grande Fratello Vip“.

La loro separazione è avvenuta nel 2021, dopo 10 anni di matrimonio, e nello stesso periodo Adriana Volpe ha deciso di denunciare il suo ex compagno per maltrattamenti in famiglia. Ora però l’obbiettivo della conduttrice resta quello di voltare pagina nonostante, in una intervista al settimanale “Gente”, afferma di non cercare per forza un uomo accanto a lei.

Le parole di Adriana Volpe sulla sua vita privata

“In amore sono chiusa a riccio. Non cerco un compagno a tutti i costi, anche perché sono serena nella mia singletudine e sono profondamente appagata dall’amore di mia figlia” ha affermato Adriana Volpe come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” per poi aggiungere: “Ma se dovessi esprimere un desiderio accanto a me vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca”.

Non nasconde però di essere molto corteggiata dagli uomini: “Diciamo che mi piace ricevere complimenti, ma sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance. Mi piace dire che ho 25 anni per gamba, che è un altro modo di dire che sono una neo cinquantenne. Se mi guardo allo specchio mi piaccio, mi voglio bene, ma non è sempre stato così”.

Per Adriana, oltre a una possibile rinascita sentimentale, si parla anche di un possibile ritorno in Rai. Difatti, come raccontato dalla diretta interessata un paio di settimane fa, da autunno dovrebbe ritornare nell’azienda di Viale Mazzini dopo aver concluso la propria esperienza nel programma “Bellama’” di Pierluigi Diaco.