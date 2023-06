Adriana Volpe minacciata dall’ex marito: "Le farò fare una brutta fine"

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli hanno deciso di prendere strade diverse dopo più di dieci anni di matrimonio nel mese di giugno del 2021. La separazione non è avvenuta nel migliore dei modi, poiché la conduttrice ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha optato per querelare l’ex marito accusandolo di maltrattamenti in famiglia.

Ascoltata in aula, a piazzale Clodio nel 2022, l’ex volto Rai ha affermato come Roberto Parli nell’ultimo periodo sarebbe totalmente cambiato: “Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza”.

Le parole di Roberto Parli

In questi giorni “Il Messaggero” ha pubblicato alcune delle pesanti minacce rilasciate da Roberto nei confronti di Adriana, molte erano avvenute nel periodo del “Grande Fratello Vip”. In aula presso la quinta sezione penale del Tribunale di Roma sono stati ascoltati conoscenti e amici della donna: “Sei una zo**ola, quando esci ti rovino la vita. Sei una p…, quando esci ti rovino”.

La testimone, sempre al portale online, ha rivelato che in tavola era presente sempre dell’alcool: “A casa loro c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo. Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita. Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere”.

Le angherie sarebbero ricadute anche sulla figlia, che avrebbe totalmente ignorato non portandola a scuola o non facendole fare più i compiti a casa. Tra l’altro Adriana Volpe, una volta abbandonata la casa del “Grande Fratello Vip” a causa della pandemia legata alla Covid-19, avrebbe trovato una situazione ancora più complessa rispetto a pochi mesi prima.