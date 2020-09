Adriana Volpe in crisi matrimoniale: gli indizi social del marito

Se ne parla oramai da mesi, e più volte la famosa conduttrice Sky, Adriana Volpe, ha smentito la questione, ovvero della sua ipotetica crisi matrimoniale con suo marito Roberto Parli. I tanti fan della coppia però non si fermano davanti ad una semplice dichiarazione di comodo da parte della diretta interessata, soprattutto se a parlare sono i fatti.

Da qualche tempo infatti sembra che la crisi tra i due sia più viva che mai, tanto che i fan più attenti della coppia hanno persino notato che, sia Adriana che Roberto, non pubblicano foto insieme da oramai molto tempo. Ad alimentare la questione sono anche le “parole non dette” da parte di Parli.

In molti hanno tentato a più riprese di far parlare il marito della Volpe, con una serie di commenti, anche di incoraggiamento. Si leggono infatti tante frasi sotto i vari post di Parli: “Perché non rendere ufficiale la rottura con Adriana?“, ma egli preferisce non rispondere a queste domande così dirette.

Dove invece è possibile carpire qualcosa in più, sono le emoticon di Roberto. A seguito del messaggio di incoraggiamento da parte di un’utente: “Sei un uomo pieno di valori, non cambiare mai. Tutto il resto con il tempo andrà bene“, Parli risponde con un emoticon dell’abbraccio, stando quasi a significare che l’utente abbia capito la situazione e lo ringrazia della sua solidarietà ed empatia.

Le conferme in merito alla teoria ovviamente non vengono date da nessuno dei due protagonisti della vicenda, ma intanto diventa sempre più solida l’idea della crisi matrimoniale. Non resta dunque che attendere notizie più certe da parte dei coniugi. Dal punto di vista lavorativo invece, sembra che la Volpe stia continuando con grande entusiasmo il suo nuovo ruolo di conduzione al programma “Ogni Mattina“. Dopo un’iniziale calo di ascolti, lo show mattutino di Sky, TV8, sembra andare ora a gonfie vele.