A Battipaglia una statua in onore a Barbara D’Urso?

A tante star nel corso degli anni sono state dedicate statue. Per esempio nella zona di Napoli, precisamente al Rione Alto (Vomero) in via Sigmund Freud è stata dedicata una statua al grande Totò. Ora sempre nella regione della Campania si sta pensando di dedicare una statua a un altro personaggio televisivo.

Infatti nel salernitano, precisamente a Battipaglia, si sta pensando di dedicare una statua alla conduttrice Barbara D’Urso. Quest’ultima infatti è molto amata dal pubblico grazie alla conduzione di programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Molti pensano che questo sarebbe un bel gesto per una donna che spesso si impegna nel sociale durante le sue trasmissioni, come la lotta contro l’omofobia o la violenza sulle donne.

A parlare di questa possibilità è il geometra Damiano D’Andrea: “Certo può sembrare una bizzarra iniziativa, invece Barbara rappresenta per i bambini la voce amica di una zia bella e buona. Un piccolo omaggio voluto anche dalla popolazione attraverso il sondaggio che tra breve sarà on line. L’idea è di un bassorilievo creato da un gruppo di artigiani locali”.

Una richiesta assai bizzarra che potrebbe rendere omaggio a una conduttrice che negli ultimi anni strappa ascolti da capogiro. La scelta finale comunque dipende dalla popolazione.

Il sito “Giornalettismo.com” però non nasconde che questa notizia possa essere una fake news. Sul loro sito infatti si legge che “Salernonotizie.it” ha ricevuto questa notizia grazie a una email: “Il testo è stato inviato da un indirizzo Gmail generico, che non contiene nome e cognome del presunto presidente del comitato promotore. Salernonotizie.it ha provato a ricontattare il mittente che, tuttavia, non ha successivamente risposto”. Il mistero si infittisce e sicuramente tra qualche giorno si conosceranno ulteriori dettagli.