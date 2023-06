Xbox Games Showcase 2023: tutte le novità su Starfield, Fable, Cyberpunk 2077 e molto altro

Xbox ha tenuto ieri il suo Xbox Games Showcase 2023, il grande evento annuale incentrato sul futuro della console verdecrociata. L’evento è stato caratterizzato da una presentazione dedicata a Starfield, il nuovo e attesissimo titolo creato dagli sviluppatori di Bethesda Game Studios, oltre a molti altri annunci entusiasmanti.

Durante l’evento, sono stati presentati 27 giochi che arricchiranno l’ecosistema Xbox, da titoli next-gen a esclusive mostrate in anteprima, come Clockwork Revolution e South of Midnight, oltre a nuovi aggiornamenti di Fable, Forza Motorsport e Avowed. Xbox ha mostrato contenuti inediti di Starfield, l’attesissimo RPG di Bethesda Game Studios, fornendo un insight dedicato sulle relative periferiche Xbox a tema come il controller e le cuffie wireless in edizione limitata, già disponibili per l’acquisto.

Procediamo quindi con tutta la parte software relativa a nuovi titoli e aggiornamenti, per poi terminare coin tutte le novità di tipo hardware. Starfield è stato il protagonista indiscusso dell’evento, con un Direct dedicato che ha mostrato dettagli entusiasmanti sul gioco di ruolo spaziale di Bethesda Game Studios. Il gioco sarà ambientato nel mondo di Constellation, una fazione di esploratori spaziali alla ricerca dei segreti dell’universo¹.Il gioco offrirà una personalizzazione del personaggio molto dettagliata, con modelli più realistici e un sistema di scelte che influenzeranno la storia e le relazioni con gli altri personaggi. Il gioco avrà anche un sistema di gestione dell’equipaggio e dei Compagni della nave, che forniranno vantaggi unici e interagiranno tra loro in base alle nostre azioni.Il gioco promette anche un’esperienza di esplorazione spaziale senza precedenti, con oltre 1000 pianeti da visitare, ognuno con le sue caratteristiche ambientali, culturali e storiche. Il gioco supporterà anche il formato RAW da 50 MP per le foto e i video in HDR10+ e Dolby Vision.

Starfield sarà disponibile il 6 settembre su Xbox Series X|S e PC, con la possibilità di giocarlo il primo giorno tramite Game Pass. Chi volesse acquistare le periferiche Xbox a tema Starfield potrà farlo sullo shop online mi.com o presso i negozi Xiaomi Store sparsi per l’Italia⁵.

Fable è il reboot della celebre saga fantasy di Playground Games, lo studio responsabile della serie Forza Horizon. Il gioco si presenterà come un’avventura epica in terza persona attraverso il mondo di Albion, un luogo magico e affascinante ricco di segreti e pericoli.In Fable, i giocatori si impegneranno in un viaggio attraverso queste terre meravigliose, in cui ogni scelta avrà delle conseguenze significative. I protagonisti esploreranno una varietà di ambientazioni uniche, incontrando personaggi affascinanti e divertenti lungo il cammino. Il gioco promette un’esperienza di gioco fantasy coinvolgente e immersiva, offrendo ai giocatori la possibilità di plasmare la propria avventura e il proprio personaggio. Fable mette un’enfasi particolare sull’umorismo e sulla narrazione, che avranno ripercussioni importanti sulla trama e sulle interazioni con gli altri personaggi. Fable sarà disponibile nel 2025 su diverse piattaforme, tra cui Xbox Series X|S, Windows 10/11 e Steam. Inoltre, sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass fin dal giorno di lancio, offrendo ai sottoscrittori un accesso immediato al gioco senza costi aggiuntivi.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è il primo DLC per il gioco di CD Projekt RED, che promette di espandere la storia e il gameplay del titolo originale. Il DLC porterà i giocatori in una nuova area di Night City, chiamata Liberty City, dove dovranno affrontare una nuova minaccia legata alla misteriosa organizzazione Phantom. Il DLC introdurrà anche due nuovi personaggi: Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, che tornerà a guidare i giocatori nella loro avventura, e Idris Elba, che interpreterà un nuovo antagonista chiamato Ghost. Il DLC offrirà anche nuove missioni, armi, veicoli, abilità e personalizzazioni per il personaggio. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà disponibile il 26 settembre su diverse piattaforme, tra cui Xbox Series X|S, Windows PC, PlayStation 5 e Stadia. Il DLC sarà gratuito per tutti i possessori del gioco originale.

Altri giochi. Oltre ai tre titoli sopra citati, l’Xbox Games Showcase 2023 ha mostrato molti altri giochi in arrivo sulle piattaforme Xbox, tra cui:- Clockwork Revolution, un action RPG steampunk che sfida le leggi del tempo, sviluppato da inXile Entertainment.- South of Midnight, un gioco d’avventura horror ambientato nel sud degli Stati Uniti, sviluppato da Compulsion Games, Forza Motorsport, il nuovo capitolo della serie di corse automobilistiche di Turn 10 Studios, che arriverà il 10 ottobre con grafica next-gen e modalità multiplayer.

Avowed, un RPG fantasy in prima persona ambientato nel mondo di Eora, sviluppato da Obsidian Entertainment⁵.- Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, un crossover tra il gioco di pirati online di Rare e la celebre saga di avventure grafiche di LucasArts⁵.- Star Wars Outlaws, un open world ambientato nell’universo di Star Wars, sviluppato da Ubisoft Massive.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un action RPG ambientato nel Giappone feudale, sviluppato da PlatinumGames. Dungeons of Hinterberg, un dungeon crawler cooperativo ambientato in un mondo fantasy medievale, sviluppato da Moon Studios, 33 Immortals, un gioco d’azione e avventura ispirato alla mitologia cinese, sviluppato da NetEase Games, Metaphor: ReFantazio, un JRPG con elementi musicali ambientato in un mondo surreale, sviluppato da Atlus, Persona 3 Reload, una versione rimasterizzata del classico JRPG con nuovi contenuti e miglioramenti grafici, sviluppato da Atlus.