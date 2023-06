Un adolescente cinese ha speso in videogame tutti i risparmi della famiglia

Un adolescente cinese ha speso, per un totale di ben 64 mila euro (al cambio attuale), tutti i risparmi accumulati dalla sua famiglia in videogame per smartphone tramite il meccanismo degli acquisti in-app, lasciando quasi senza un soldo i membri del suo nucleo familiare. Il ragazzo, di 15 anni, ha usato la carta di credito della madre per comprare oggetti virtuali nei giochi online, senza rendersi conto delle conseguenze.

La madre, che vive nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina, ha scoperto la spesa eccessiva quando ha ricevuto una bolletta telefonica di oltre 10.000 euro. Ha pensato che si trattasse di un errore e ha contattato il suo operatore telefonico, ma le è stato detto che la cifra corrispondeva agli acquisti effettuati dal suo figlio. La donna ha poi controllato il suo conto bancario e ha scoperto che il ragazzo aveva speso altri 54.000 euro in meno di due mesi, svuotando quasi completamente i suoi risparmi.

La madre ha detto di aver lavorato duramente per anni per mettere da parte quei soldi, destinati alla ristrutturazione della casa e all’istruzione del figlio. Il ragazzo ha ammesso di aver preso la carta di credito della madre mentre lei dormiva e di averla usata per comprare oggetti come armi, equipaggiamento e abbonamenti nei giochi per smartphone.

Il ragazzo ha spiegato, non senza un certo imbarazzo, di non aver capito il valore del denaro e di essere stato influenzato dagli amici e dalla pubblicità. La madre ha cercato di ottenere un rimborso dagli sviluppatori dei giochi, ma le è stato detto che era troppo tardi e che gli acquisti erano validi. Ha anche provato a denunciare il caso alla polizia, ma le è stato detto che non si trattava di una frode, ma di una questione prettamente familiare.

La donna ha detto di essere disperata e di non sapere come affrontare la situazione. Ha detto di voler educare il figlio a usare il denaro in modo responsabile e di sperare che il suo caso serva da monito ad altri genitori.