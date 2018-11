Sony rinuncia a partecipare all’E3: la Playstation 5 potrebbe essere alle porte

In questi giorni una notizia shock ha colpito il mondo dei videogiocatori. Sony, con un comunicato, annuncia che non parteciperà all’E3 2019, previsto tra l’11 e il 13 giugno a Los Angeles. Questa rinuncia comunque non è la prima pesante che l’azienda decide di fare quest’anno, poiché ha rinunciato anche al Playstation Experience.

A confermarlo, è un portavoce di Sony contattato da Game Informer: “Con l’evoluzione del settore, Sony Interactive Entertainment continua a cercare opportunità creative per coinvolgere la community. I fan di PlayStation rappresentano per noi il mondo e vogliamo sempre innovare, pensare in modo diverso e sperimentare nuovi modi per deliziare i giocatori. Di conseguenza – spiegano da Tokyo – abbiamo deciso di non partecipare all’E3 nel 2019. Stiamo esplorando modi inediti per coinvolgere la nostra comunità nel 2019 e non vediamo l’ora di condividere i nostri piani con voi”.

Playstation 5 alle porte?

L’assenza di Playstation all’E3 resta ancora un dilemma per i videogiocatori. In queste ore, sul web, si sono lette numerose ipotesi, come la realizzazione di un possibile evento di Sony parallelo al Electronic Entertainment Expo, un po’ come fatto da EA. Voce che però è stata smentita immediatamente da Jennifer Clark, portavoce di Playstation.

Questa notizia desta comunque scalpore, ma sembra comunque difficile che Playstation per tutto il 2019 resti con le mani in mano, attendendo l’agguerrita concorrenza. Non è da escludere che la casa giapponese stia pensando a un “mega annuncio” per la Playstation 5 che, a questo punto, potrebbe essere molto vicina rispetto alle nostre aspettative.

In queste ore, particolarmente attivo è un utente di Reddit: RuthenicCookie4. Quest’ultimo ha acquisito una certa credibilità proprio in relazione al recente annuncio di Sony di non partecipare all’E3, anticipando il comunicato svelato dall’azienda. L’utente, dopo questa notizia, sta rilasciando delle informazioni anche sulla Playstation 5.

Rivela che alcune aziende videoludiche stiano già lavorando sui kit: “L’esperienza PS tornerà, la maggior parte degli sviluppatori ha già i kit di sviluppo per PS5 (Spoiler: è un mostro)”. L’utente aggiunge che Playstation terrà due eventi: uno a metà 2019, e un altro al Playstation Experience 2019, giornata in cui potrebbe essere annunciata al pubblico la consolle.