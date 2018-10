Sony lavora alla Playstation 5: la consolle potrebbe uscire per il 2020

Sony Corporation, conosciuta semplicemente come Sony, sembra aver confermato la nuova consolle. Il giornale del Financial Times ha infatti dedicato un articolo interamente alla Playstation 4 dove è stato intervistato anche il presidente dell’azienda nipponica, Kenichiro Yoshida. Oltre a parlare di questa generazione, quest’ultimo ha rilasciato anche alcune importanti parole per il futuro.

Kenichiro Yoshida, per tutta l’intervista rilasciata al “Financial Times“, non si è mai sbilanciato del tutto, non menzionando mai direttamente la Playstation 5. Nonostante ciò, alcune parole del “Chief Executive Officer” sembrano far capire che nel cantiere di casa Sony sia già in sviluppo la nuova consolle: “A questo punto, posso dire che è necessario per noi avere un hardware di nuova generazione”.

Una notizia che comunque non ha sorpreso del tutto i videogiocatori. Già da alcuni anni, la “Playstation 4“ sembra aver dato tutto in termini grafici, e gli ultimi giochi che stanno uscendo sembrano aver già spremuto al massimo l’hardware della consolle. Per di più, in molti considerano “vecchia” la consolle sin dal rilascio. La GPU della PS4, in termini di calcolo, raggiunge i livelli di una Radeon HD 7850, che ha sul groppone all’incirca 8 anni.

Di questa futura Playstation 5, attualmente non si conosce praticamente nulla, ma sul web girano le prime indiscrezioni. Grazie a un brevetto consegnato nel 2016, si parla della “rimasterizzazione mediante emulazione“. Questa tecnologia consentirebbe alla console di nuova generazione di dare accesso anche ai titoli della prima “Playstation” con delle texture migliorate.

In questi giorni, però, si mormora in giro che questa feature non dovrebbe esserci nella nuova console made in Sony. Infatti, il brevetto – essendo del 2016 – potrebbe descrivere il meccanismo con il quale la Playstation 4 fa partire i giochi della PS2. Nello store della console, infatti, ci sono giochi come “The Jak and Daxter Collection“, che hanno delle texture migliorate, come rivelato dal brevetto.