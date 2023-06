Prince of Persia: The Lost Crown, il ritorno della leggenda dopo 13 anni

Prince of Persia è una delle serie più amate e storiche del mondo dei videogiochi. Dopo un lungo periodo di silenzio, Ubisoft ha sorpreso i fan con l’annuncio di Prince of Persia: The Lost Crown, un nuovo capitolo che riprende lo stile 2D dei primi episodi e lo arricchisce con elementi moderni.

Il gioco è ambientato in un mondo fantastico ispirato alla mitologia persiana, dove il protagonista Sargon dovrà affrontare nemici e enigmi usando i suoi poteri temporali. Il gioco è stato sviluppato da Ubisoft Montpellier, lo stesso studio che ha realizzato Rayman Legends, e vanta una colonna sonora composta da Mentrix e Gareth Coker.Prince of Persia: The Lost Crown è stato presentato durante il Summer Game Fest 2023, con un trailer che mostra alcune scene di gameplay e di storia.

Il gioco si discosta dal remake di Prince of Persia: Sands of Time, che è ancora in lavorazione da parte di Ubisoft Montreal e che non ha ancora una data di uscita. Il nuovo Prince of Persia promette di essere un’avventura emozionante e originale, che saprà soddisfare sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori.

Il gioco Prince of Persia: The Lost Crown uscirà il 18 gennaio 2024 su console e piattaforme Nintendo Switch, Sony PlayStation 5 e 4, Xbox Series X/S e Xbox One, Amazon Luna e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store. Ubisoft ha annunciato che mostrerà di più sul gioco durante l’evento Ubisoft Forward dell’11 giugno. Prince of Persia: The Lost Crown è una delle novità più inaspettate e interessanti del panorama videoludico.

Il gioco rappresenta un omaggio alla serie originale, ma anche una sperimentazione di nuove idee e influenze. Il gioco potrebbe essere un successo sia di critica che di pubblico, se saprà mantenere le promesse fatte dal trailer. Prince of Persia: The Lost Crown è un titolo da tenere d’occhio per tutti gli amanti dell’azione, dell’avventura e della fantasia.