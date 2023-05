PokémonFM, il primo gioco di Pokémon con Carlo Mazzone come capopalestra

Le hack rom dei Pokémon, spesso basate sulla prima generazione e sviluppate con RPG Maker, sono state al centro della discussione. La software house Game Freak ha sempre cercato di combattere questo fenomeno, sottolineando come questi tipi di progetti favoriscano solamente la pirateria.

Alcuni di essi però sono diventati fondamentali per rendere ancora più importante un marchio storico come i Pokémon. Citare alcuni lavori è praticamente impossibile, ma negli ultimi giorni sta facendo parlare sempre di più “PokémonFM“, un progetto tutto italiano ove, al posto dei Pokémon, ci sono i giocatori della nostra Serie A.

La demo 0.2 di PokémonFM

Al momento i download, a causa dell’attenzione mediatica che sta ottenendo l’hack, sono sospesi e quindi l’unica versione che siamo riusciti a reperire è la 0.2. La demo, che ha una durata di circa 30 minuti, inizia come ogni solito gioco Pokémon: quindi bisognerà scegliere il sesso del nostro personaggio e dargli un nome sotto gli occhi vigili di Oak.

Una volta sbarcati nel “Paese natale”, bisognerà parlare brevemente con la mamma che ci darà un telefonino, le scarpe da corse e il database normale che ha la stessa funzionalità del Pokédex. Successivamente bisognerà recarsi dal Presidente Oak che, come al suo solito, ci metterà alle strette chiedendoci di scegliere tra i tre starter.

Ovviamente non bisognerà scegliere tra i soliti Charmander, Squirtle e Bulbasaur, ma al loro posto ci saranno tre giocatori di Serie A: “Ibrahimovic, il campione svedese“, “Bonucci, il leader difensivo” e “Handanovic, l’affidabile portiere“. Dopo aver fatto la nostra scelta e battuto il rivale Gary, il presidente Oak ci ordinerà di andare a Brescia per “prendere un pacco”, che successivamente si scoprirà contenere una speciale pillola.

Dopo aver realizzato questo piccolo lavoretto, il presidente ci premierà con una giovane promessa, contenuta in un uovo che verrà aperto dopo circa mille passi. Lo step successivo sarà quello di sfidare il capopalestra di Brescia, ma prima di farlo bisognerà allenarsi brevemente con gli allenatori presenti a nord della città, che sono piuttosto deboli e ci faranno salire rapidamente di livello.

Nella palestra di Brescia bisognerà dapprima scontrarsi con Edoardo Piovani e poi con il mitico Carlo Mazzone, il capopalestra che ha come giocatori Medel, Rincon e Rebic. Una volta vinto questo incontro, Carletto il mister dapprima ci liquiderà con la frase: “Il fallo tattico è il cugino della simulazione”, per poi darci l’MT “lancio sulla fascia” e chiudere il tutto con: “Come diceva mio padre, me devono solo imparà a morì!”.

La demo, purtroppo, finisce qui, anche se ovviamente si può continuare a giocare catturando altri giocatori con il “contratto base”, che hanno preso il posto delle Poké Ball. Tra l’altro i progressi fatti nel gioco saranno del tutto inutili poiché, come viene detto all’inizio, il salvataggio non sarà compatibile con le versioni successive del gioco. Questa, ovviamente, è solamente la nostra prima (e non sicuramente unica) avventura che abbiamo vissuto nelle due piccole città di PokémonFM ma nell’hack, come si può leggere sui social dell’autore, ci sono svariati giocatori leggendari da scoprire.