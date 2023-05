PlayStation Showcase, dal remake di Metal Gear Solid a Marvel’s Spider-Man 2: gli annunci più importanti della serata

C’era tanta attesa per il PlayStation Showcase, dove Sony ha promesso ai suoi fan tante novità importanti. Alcuni rumor dei giorni precedenti sono stati confermati durante la serata del 24 maggio e, tra i tanti progetti, viene presentato anche la console portatile “Project Q“.

Per il momento “Project Q” è solamente un nome temporaneo, che dovrebbe cambiare nei prossimi mesi, e la sua uscita è prevista per la fine del 2023. Si tratta di un dispositivo portatile per giocare in streaming i giochi della PlayStation 5 sia tramite PS Remote Play che in Wi-Fi. Tra le caratteristiche troviamo uno schermo da 8 pollici in HD e ha tutti i pulsanti e le funzioni di un controller wireless DualSense di PS5, ma non si potranno usare il VR ed i giochi: prima di utilizzarli, bisogna averli installati su una console PlayStation 5.

Alcuni dei videogiochi presentati durante lo Showcase

Sono tanti i titoli annunciati durante il PlayStation Showcase. Sicuramente quello più atteso è Marvel’s Spider-Man 2, l’esclusiva di PS5 in cui vengono mostrati 12 minuti di gameplay. Nel trailer si possono vedere l’inserimento del nuovo villain, Kraven il cacciatore, oltre che Lizard, ove appare anche Peter Parker con il simbionte al fianco di Miles Morales.

L’altro titolo attesissimo, che finalmente viene annunciato dopo anni di rumor, è il remake di Metal Gear 3 che si intitolerà “Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“. Nel trailer, dalla durata di circa 2 minuti e 20 secondi, viene mostrato poco o nulla ma, oltre al terzo capitolo, ci sarà anche la “Master Collection Vol. 1” che include gli originali MGS1, MGS2 e MGS3.

Viene annunciato, per il 22 giugno, anche l’uscita di “Final Fantasy XVI“, seppure non si tratti di una vera e propria novità. Durante lo Showcase c’è spazio anche per “Assassin’s Creed Mirage” che, come si può vedere dal trailer, richiama gli episodi tradizionali del franchise Ubisoft.

Tra gli altri annunci troviamo “Street Fighter 6“, “Destiny 2: The Final Shape“, “Marathon” e alcuni titoli per il VR, tra cui “Resident Evil 4: VR Mode” e “Crossfire: Sierra Squad“. Infine spazio anche per il reparto cinematografico, dove viene annunciato un film su “Gran Turismo“, che racconterà di un pilota virtuale che è poi diventato pilota nella realtà, ed uscirà al cinema ad agosto.