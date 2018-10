Playstation 4: un messaggio manda in tilt la consolle e costringe alla formattazione

Dopo aver assistito ai problemi legati a computer e smartphone, ora è il turno delle consolle dedicate ai videogiochi. Su Reddit, un social network molto popolare in America, sono stati pubblicati una miriade di post inerenti ad un nuovo hacker che in queste ore si diverte a mostrare a coloro che utilizzano la Playstation 4 un messaggio di errore che manda in tilt la consolle.

Il tutto è iniziato quando un gruppo di giocatori, intenti ad effettuare una partita a Raimbow Six, avrebbe ricevuto un messaggio da un contatto falso composto da una serie di caratteri speciali senza alcun nesso logico tra loro. Sono proprio questi caratteri a mandare in brick la Playstation, e che costringono l’utente a formattare l’intero hard disk, o per meglio dire, a ripristinare le impostazioni di fabbrica. Ciò si traduce nella totale perdita dei dati e dei file salvati in locale.

In passato, una situazione simile si era verificata con gli iPhone che si bloccavano quando ricevevano un determinato carattere. Il problema è stato poi risolto con un aggiornamento del sistema operativo. L’update era arrivato, però, troppo tardi e gli utenti furono costretti a formattare il proprio smartphone.

Playstation 4: come difendersi dall’hacker

Una volta che il messaggio è stato aperto, il danno è fatto. Dunque, si dovrà passare al reset di fabbrica. Il problema è che il messaggio non deve nemmeno essere ricevuto, dunque non basta semplicemente non aprirlo. Infatti, basta la semplice comparsa in notifica per mandare il tutto in blocco.

Bisogna andare nelle impostazioni della privacy, e limitare ai soli amici la possibilità di inviare i messaggi. In questo modo, qualunque contatto non abbiate tra gli amici sulla consolle non potrà contattarvi in alcun modo. Per farlo dovrete accedere a Gestione Account > Impostazioni Privacy > Impostazioni Personali/Messaggistica e selezionare la voce “Solo Amici” oppure “Nessuno”.