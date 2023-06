PC Gaming Show 2023: i migliori annunci e trailer del grande evento dedicato al mondo dei videogiochi per PC

Il PC Gaming Show 2023 è stato uno degli eventi più attesi e seguiti dell’E3 2023, la fiera internazionale dei videogiochi che si è svolta dal 10 al 14 giugno a Los Angeles. Il PC Gaming Show, organizzato da PC Gamer e sponsorizzato da Intel, AMD e Razer, ha presentato oltre 40 titoli tra nuovi annunci, anteprime, gameplay e trailer, mostrando la varietà e la qualità dell’offerta videoludica per PC.Tra i giochi più attesi e sorprendenti, spiccano:

Starfield, il nuovo RPG spaziale di Bethesda, che ha mostrato il suo primo trailer in-game e ha confermato la data di uscita: 11 novembre 2023. Starfield sarà un’esclusiva per PC e Xbox Series X/S. Age of Empires IV, il nuovo capitolo della storica saga di strategia in tempo reale di Microsoft, che ha svelato una nuova civiltà giocabile: i Mongoli. Age of Empires IV uscirà il 28 ottobre 2023 per PC e sarà disponibile su Xbox Game Pass.

Elden Ring, il tanto atteso action RPG di From Software e George R.R. Martin, che ha mostrato un lungo gameplay e ha annunciato la data di uscita: 21 gennaio 2023. Elden Ring sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Jurassic World Evolution 2, il sequel del simulatore di gestione di parchi a tema con i dinosauri di Frontier Developments, che ha mostrato il suo primo trailer e ha promesso nuove specie, ambientazioni e modalità di gioco. Jurassic World Evolution 2 uscirà nel 2023 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, il nuovo battle royale ambientato nell’universo di World of Darkness, che ha mostrato il suo gameplay e ha annunciato l’inizio dell’alpha chiusa il 2 luglio 2023. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt sarà gratuito e uscirà nel 2023 per PC. Chivalry 2, il sequel del popolare gioco di combattimento medievale multiplayer di Torn Banner Studios, che ha mostrato il suo trailer di lancio e ha annunciato la disponibilità immediata per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, il nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona ambientati nella Zona contaminata di Chernobyl, che ha mostrato un nuovo trailer in-game e ha confermato la data di uscita: 28 aprile 2023. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sarà un’esclusiva per PC e Xbox Series X/S. Humankind, il nuovo gioco di strategia a turni di Amplitude Studios, che ha mostrato una nuova feature: la possibilità di creare il proprio avatar personalizzato. Humankind uscirà il 17 agosto 2023 per PC e sarà disponibile su Xbox Game Pass.

Icarus, il nuovo survival game sci-fi di Dean Hall, il creatore di DayZ, che ha mostrato un nuovo trailer e ha annunciato la data di uscita: 11 agosto 2023. Icarus sarà disponibile solo per PC. Warhammer 40.000: Darktide, il nuovo gioco cooperativo in prima persona ambientato nell’universo di Warhammer 40.000, che ha mostrato un nuovo trailer e ha rivelato una nuova classe: l’Inquisitor. Warhammer 40.000: Darktide uscirà nel 2023 per PC e Xbox Series X/S.

Questi sono solo alcuni dei tanti giochi presentati al PC Gaming Show 2023, che ha dimostrato ancora una volta come il PC sia una piattaforma ricca di proposte innovative e divertenti per tutti i gusti e le esigenze dei giocatori.